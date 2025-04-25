عاجل | مسؤولون أميركيون: الحوثيون أسقطوا ٧ مسيرات وعرقلوا الانتقال للمرحلة الثانية من الحملة
25/4/2025-|آخر تحديث: 25/4/202508:26 م (توقيت مكة)
شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين:
- الحوثيون نجحوا بإسقاط ٧ مسيرات لنا مما عرقل الانتقال للمرحلة الثانية من الحملة.
- كنا نأمل تحقيق تفوق جوي باليمن خلال ٣٠ يوما وإضعاف الدفاع الجوي للحوثيين.
- كنا نأمل بدء مرحلة جديدة تركز على جمع المعلومات ومراقبة قادة الحوثيين لاستهدافهم.
- المسيرات الأنسب للمهمة هي إم كيو 9 وكان الحوثيون يسقطونها بشكل متكرر.
- الحوثيون أصبحوا أكثر براعة في استهداف طائراتنا المسيرة من طراز إم كيو 9.
- الخسائر المستمرة للمسيرات صعبت علينا تحديد نجاح تدمير أسلحة الحوثيين بدقة.
- قدرة الحوثيين وعزمهم على ضرب السفن الأميركية والتجارية وقصف إسرائيل لم تتغير كثيرا.
- القصف المستمر منذ 6 أسابيع لم يؤثر على قدرات الحوثيين ولا بنية القيادة والتحكم لديهم.
- ضربنا أكثر من 700 هدف للحوثيين ونفذنا 300 غارة جوية منذ بدء الحملة في 15 مارس.
- الضربات أجبرت الحوثيين على البقاء تحت الأرض وأحدثت ارتباكا وفوضى بينهم.
شبكة "سي إن إن" عن القيادة الوسطى الأميركية:
- ضرباتنا دمرت كثيرا من مرافق القيادة والتحكم وأنظمة الدفاع الجوي للحوثيين.
- ضرباتنا دمرت منشآت تصنيع أسلحة متطورة ومواقع تخزين أسلحة للحوثيين.
- ضرباتنا قتلت مئات من مقاتلي الحوثيين وعددا من قادتهم.
- مصادر مفتوحة موثوقة تفيد بأن عدد ضحايا الحوثيين تجاوز 650 حتى الآن.
- إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية انخفض بنسبة 87% منذ بداية العمليات.
- هجمات الحوثيين بمسيرات ذات اتجاه واحد انخفضت بـ65% منذ بداية العمليات.
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المصدر : الجزيرة