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عاجل | مسؤولون أميركيون: الحوثيون أسقطوا ٧ مسيرات وعرقلوا الانتقال للمرحلة الثانية من الحملة

25/4/2025-|آخر تحديث: 25/4/202508:26 م (توقيت مكة)

شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين:

  • الحوثيون نجحوا بإسقاط ٧ مسيرات لنا مما عرقل الانتقال للمرحلة الثانية من الحملة.
  • كنا نأمل تحقيق تفوق جوي باليمن خلال ٣٠ يوما وإضعاف الدفاع الجوي للحوثيين.
  • كنا نأمل بدء مرحلة جديدة تركز على جمع المعلومات ومراقبة قادة الحوثيين لاستهدافهم.
  • المسيرات الأنسب للمهمة هي إم كيو 9 وكان الحوثيون يسقطونها بشكل متكرر.
  • الحوثيون أصبحوا أكثر براعة في استهداف طائراتنا المسيرة من طراز إم كيو 9.
  • الخسائر المستمرة للمسيرات صعبت علينا تحديد نجاح تدمير أسلحة الحوثيين بدقة.
  • قدرة الحوثيين وعزمهم على ضرب السفن الأميركية والتجارية وقصف إسرائيل لم تتغير كثيرا.
  • القصف المستمر منذ 6 أسابيع لم يؤثر على قدرات الحوثيين ولا بنية القيادة والتحكم لديهم.
  • ضربنا أكثر من 700 هدف للحوثيين ونفذنا 300 غارة جوية منذ بدء الحملة في 15 مارس.
  • الضربات أجبرت الحوثيين على البقاء تحت الأرض وأحدثت ارتباكا وفوضى بينهم.

شبكة "سي إن إن" عن القيادة الوسطى الأميركية:

  • ضرباتنا دمرت كثيرا من مرافق القيادة والتحكم وأنظمة الدفاع الجوي للحوثيين.
  • ضرباتنا دمرت منشآت تصنيع أسلحة متطورة ومواقع تخزين أسلحة للحوثيين.
  • ضرباتنا قتلت مئات من مقاتلي الحوثيين وعددا من قادتهم.
  • مصادر مفتوحة موثوقة تفيد بأن عدد ضحايا الحوثيين تجاوز 650 حتى الآن.
  • إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية انخفض بنسبة 87% منذ بداية العمليات.
  • هجمات الحوثيين بمسيرات ذات اتجاه واحد انخفضت بـ65% منذ بداية العمليات.
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المصدر : الجزيرة

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