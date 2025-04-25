عاجل | مسؤولون أميركيون: الحوثيون أسقطوا ٧ مسيرات وعرقلوا الانتقال للمرحلة الثانية من الحملة

شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين:

الحوثيون نجحوا بإسقاط ٧ مسيرات لنا مما عرقل الانتقال للمرحلة الثانية من الحملة.

كنا نأمل تحقيق تفوق جوي باليمن خلال ٣٠ يوما وإضعاف الدفاع الجوي للحوثيين.

كنا نأمل بدء مرحلة جديدة تركز على جمع المعلومات ومراقبة قادة الحوثيين لاستهدافهم.

المسيرات الأنسب للمهمة هي إم كيو 9 وكان الحوثيون يسقطونها بشكل متكرر.

الحوثيون أصبحوا أكثر براعة في استهداف طائراتنا المسيرة من طراز إم كيو 9.

الخسائر المستمرة للمسيرات صعبت علينا تحديد نجاح تدمير أسلحة الحوثيين بدقة.

قدرة الحوثيين وعزمهم على ضرب السفن الأميركية والتجارية وقصف إسرائيل لم تتغير كثيرا.

القصف المستمر منذ 6 أسابيع لم يؤثر على قدرات الحوثيين ولا بنية القيادة والتحكم لديهم.

ضربنا أكثر من 700 هدف للحوثيين ونفذنا 300 غارة جوية منذ بدء الحملة في 15 مارس.

الضربات أجبرت الحوثيين على البقاء تحت الأرض وأحدثت ارتباكا وفوضى بينهم.

شبكة "سي إن إن" عن القيادة الوسطى الأميركية:

ضرباتنا دمرت كثيرا من مرافق القيادة والتحكم وأنظمة الدفاع الجوي للحوثيين.

ضرباتنا دمرت منشآت تصنيع أسلحة متطورة ومواقع تخزين أسلحة للحوثيين.

ضرباتنا قتلت مئات من مقاتلي الحوثيين وعددا من قادتهم.

مصادر مفتوحة موثوقة تفيد بأن عدد ضحايا الحوثيين تجاوز 650 حتى الآن.

إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية انخفض بنسبة 87% منذ بداية العمليات.

هجمات الحوثيين بمسيرات ذات اتجاه واحد انخفضت بـ65% منذ بداية العمليات.