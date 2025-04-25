مسؤول باكستاني: تبادل لإطلاق النار وقع خلال الليل على الحدود مع الهند

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول باكستاني في كشمير قوله إن القوات الباكستانية والهندية تبادلت إطلاق النار خلال الليل على طول خط السيطرة الفعلي، الذي يشكل الحدود بين البلدين في كشمير.

وقال المسؤول الحكومي في مقاطعة وادي جيلوم، سيد أشفق جيلاني "وقع تبادل لإطلاق النار بين موقعين في وادي ليبا خلال الليل، ولم يتم استهداف السكان المدنيين والحياة مستمرّة والمدارس مفتوحة".

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من كشمير والذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين الجارين.