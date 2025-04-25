ترامب: أيام مقبلة "مهمة للغاية" لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأيام القليلة المقبلة ستكون مهمة للغاية لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أنه يضغط بشدة على موسكو، في حين أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريحات ترامب بأن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف ترامب بعد لقائه رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور بالبيت الأبيض، أنّ لديه موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق، وأن الموقف بعد ذلك سيكون مختلفا.

في السياق ذاته، نقلت شبكة "سي بي إس" عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بشأن التوصل إلى صفقة وإنه محق في ذلك.

وأضاف لافروف أنه لا تزال هناك عناصر محددة في هذه الصفقة يجب التدقيق فيها وأنهم منشغلون بها حاليا، مؤكدا أن بلاده مستمرة في التواصل مع الجانب الأميركي بشأن الوضع في أوكرانيا.

معالجة جذور الأزمة

كما أوضح لافروف أن ترامب ربما هو الزعيم الوحيد في العالم الذي أدرك الحاجة لمعالجة جذور هذه الأزمة، مضيفا أن القوات الروسية لا تستهدف سوى أهداف عسكرية أو مواقع مدنية تستخدم عسكريا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوقف الكامل وغير المشروط للضربات أمر ضروري، وإنه يجب على موسكو الالتزام بذلك.

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وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب بشكل عادل، وأنه لضمان سلامة الأوكرانيين بشكل حقيقي يتعين تعزيز الدفاع الجوي.

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين إن موسكو ترى وجود خلافات في عملية التفاوض بشأن التسوية الأوكرانية بين الولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدعو إلى تحقيق السلام مع ضمان مصالح روسيا، وهذا شرط أساسي لأي مفاوضات.