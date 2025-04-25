ترامب يتحدث عن فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن نظيره الصيني شي جين بينغ، اتصل به، وإن البلدين يجريان مفاوضات نشطة حاليا بشأن الرسوم الجمركية.

جاء ذلك في تصريحات لمجلة تايم، نشرت الجمعة، بمناسبة مرور 100 يوم على تولي ترامب الرئاسة ضمن ولايته الثانية التي بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعليقا على الاتصال الهاتفي، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن هذه الخطوة لا تمثل مؤشرا على ضعف من جانب نظيره الصيني.

وأكد أن واشنطن تجري مفاوضات نشطة مع بكين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.

ويخوض أكبر اقتصادين في العالم معركة تجارية متصاعدة، على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب مؤخرا على السلع الصينية، والتي وصلت إلى 145% على الكثير من المنتجات.

وفيما نفت الصين خوض مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، قال ترامب إنّه يتوقع أن تتوصل الدولتان إلى اتفاق بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت المجلة الأميركية.

وأوضح أن المفاوضات قد تنتهي خلال 3 أو 4 أسابيع، وأضاف أن هناك "رقما يجعلهم يشعرون بالراحة حياله (الصينيون)، لكن لا يمكن السماح لهم بجني تريليون دولار منّا".

مقاربة ترامب

وعن مقاربته للرسوم الجمركية، قال ترامب: "أنا متجر ضخم. متجر ضخم وجميل، والجميع يريد التسوق منه. أنا مالك هذا المتجر نيابة عن الشعب الأميركي، وأنا من يحدد الأسعار. وأقول: إذا أردتم الشراء من هنا، فهذه هي التكلفة التي يجب عليكم دفعها".

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وفيما يخص حرب روسيا وأوكرانيا، وجّه ترامب اللوم إلى الحكومة الأوكرانية قائلاً "أعتقد أن السبب في اندلاع الحرب هو بدء (أوكرانيا) الحديث عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

كما تطرق ترامب إلى الخلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن "القرم ستبقى ضمن روسيا"، وفق تعبيره.

وحول قضية الطالبة التركية رميساء أوزتورك، التي تم احتجازها من قبل سلطات الهجرة الأميركية على خلفية تضامنها مع الفلسطينيين، قال ترامب إنه لم يكن على علم بالقضية، لكنه أشار إلى أنه يمكنه أن يطلب من وزارة العدل كشف كل الأدلة المتوفرة لديها ضد أوزتورك.

وتعليقًا على إمكانية ترشحه لولاية ثالثة في الرئاسة، قال ترامب: "هناك بعض الثغرات (القانونية) قيد النقاش، لكني لا أؤمن بالثغرات".

من جهة أخرى، أشار إلى إحراز تقدم في مسار التطبيع بين إسرائيل والدول العربية خلال ولايته الأولى، مشددًا على رغبته في رؤية مزيد من التقدم في هذا الملف. وقال ترامب: "السعودية ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام. هذا سيحدث".