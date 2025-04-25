أخبار|فلسطين

صاروخ إسرائيلي يحرم عائلة غزية من طفل انتظرته 18 عاما

مدة الفيديو 02 دقيقة 45 ثانية 02:45
25/4/2025

في قلب منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كانت العائلة تلتف حول طفلها الصغير كنان، يلعب قرب والده ولم يكن أحد يتخيل أن لحظة واحدة كفيلة بتحويل هذا المشهد العائلي إلى مأساة إنسانية.

A view shows an explosion during an Israeli strike at a tent camp sheltering displaced people, in Khan Younis, southern Gaza Strip, April 19, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
الطفل كنان استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في خان يونس، بعد أن انتظرته عائلته 18 عاما (رويترز)

لم يكن كنان، ابن الـ20 شهرا، مجرد طفل، بل كان ثمرة انتظار دام 18 عاما، وسنوات من العلاج والأمل.

ويقول والد كنان إن والدته خضعت لمئات الحقن في سبيل أن يتحقق حلم قدومه، حتى جاء كنان كأغلى هدية، وأصبح قلب العائلة ونبضها.

ولكن الحياة انطفأت فجأة في تلك الليلة، حيث استهدف الصاروخ الإسرائيلي مبنى سكنيا يقطنه كنان وعائلات مدنية، لم ينجُ منها سوى القليل.

Palestinians inspect the site of an Israeli strike on a house, in Khan Younis in the southern Gaza Strip April 22, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
عائلة كنان تؤكد أن المبنى كان يضم مدنيين فقط، ولا وجود لأي نشاط عسكري في المنطقة (رويترز)

ولم تجد الأم المفجوعة ما تقوله سوى كلمات مبعثرة عن طفل لم يأكل ما يحب، ولم تحصل على بديل لحليبها الذي كانت ترضعه إياه، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء.

أما الأب، فقد كان يردد بحرقة أن طفله كان إلى جانبه لحظة سقوط الصاروخ، يلعب كما كل مساء، قبل أن يصمت كل شيء.

Mourners pray next to the bodies of Palestinians killed in Israeli strikes, at Nasser hospital, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, April 7, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
والدة كنان خضعت لعلاج طويل وشاق حتى رزقت به، لكنه قُتل وهو يلعب بجانب والده (رويترز)

وقال صاحب المبنى الذي استُهدف بالصاروخ إن الطوابق التي دمرت كانت تضم عائلات مدنية بالكامل، معظمهم من النساء والأطفال والموظفين الحكوميين.

ويقول سكان الحي إن القصف يطول كل شيء، في ظل غياب أي ملاذ آمن، ويؤكدون أنهم باتوا لا يعرفون للهدوء طعما، ولا للأمان معنى، فالطائرات لا تميّز بين بيت ومأوى، ولا بين مسن ورضيع!

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المصدر : الجزيرة + رويترز

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