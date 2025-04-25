الاحتلال يعتقل أسرى محررين واقتحامات لمدن وقرى بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون في حين استمرت اقتحامات عدة مدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة.

قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات فجر اليوم الجمعة، وكان من بين المعتقلين 4 أسرى محررون في صفقة التبادل الأخيرة، من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، والأسرى المعتقلون هم سامح شوبكي، وميسرة عفانة وعبدلله ولويل والأسيرة مارغريت الراعي.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها في عدة مدن وقرى شمالي الضفة الغربية، حيث اقتحمت قبيل فجر اليوم مدينة قلقيلية من الحاجز الشمالي، وحولت أحد منازل المدينة إلى ثكنة عسكرية.

متابعة |قوات الاحتلال تحول منزلا إلى ثكنة عسكرية خلال الاقتحام المستمر لمدينة قلقيلية. pic.twitter.com/5Ex2ng5JO5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 25, 2025

كما اقتحمت قريتي برقين واليامون غرب جنين، وكانت اليامون شهدت -الأربعاء- مواجهات استشهد فيها طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال.

وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس التي شهدت اقتحامات عديدة خلال الفترة الماضية.

وفي جنوب الضفة الغربية أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر اليوم الجمعة حارة أبو سنينة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.