معارك ضارية شمال غزة ومروحيات تجلي مصابين إسرائيليين

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن معارك ضارية شمال قطاع غزة وقصف مدفعي وجوي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما تحدثت مواقع إسرائيلية عن حدث أمني صعب في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية، وبدء مروحيات عسكرية إجلاء المصابين.

وعادة تعني عبارة "حادث أمني صعب" تكبد جيش الاحتلال خسائر في قطاع غزة

ونقلت مواقع إسرائيلية أن الحدث الصعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36.

وذكرت أن مروحيات عسكرية تبدأ بنقل مصابين من قطاع غزة عقب التبليغ عن حدث خطير.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استدراجهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت "القسام" حينها "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استدراج قوة هندسية صهيونية لعين (فتحة) نفق مفخخة مسبقا، وفور وصول القوة للمكان تم تفجير عين النفق".

وأشارت إلى أنه تم "إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة".