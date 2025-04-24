قوات الاحتلال تقتحم نابلس و5 إصابات برصاص المستوطنين بالأغوار

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في حين أصيب 5 فلسطينيين برصاص المستوطنين في قرية بردلا بالأغوار الشمالية في الضفة.

وقالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين أحرقوا خيمة وحظيرة أغنام في قرية بردلا بالأغوار الشمالية، ومنعوا مركبة الإطفاء من الوصول وإخماد الحريق. كما احتجزت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف التي نقلت المصابين عند حاجز الحمرا وعرقلت وصولهم الى المستشفى.

وتجمع المستوطنون عند مفارق الطرق القريبة من قرية بردلا واعتدوا على مركبات الفلسطينيين وسط تعزيزات من شرطة وقوات الاحتلال التي وصلت المنطقة.

مستوطنون يعرقلون وصول مركبات الإسعاف والاطفاء إلى قرية بردلا في الاغوار الشمالية بعد حرقهم أراضي ومنزلاً في القرية pic.twitter.com/m4ZtDTZI4v — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 23, 2025

وفي محافظة طوباس، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جريحين سقطا فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عين البيضا.

من جهتها أفادت مصادر محلية أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية واعتقلت فلسطينيا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم بعد اقتحام القوة الخاصة. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ونصبت الحواجز وفتشت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.

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وفي تطور آخر أصيب فلسطينيون جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين على أهالي بلدة سنجل شمالي رام الله في الضفة الغربية.

وتصدى أهالي البلدة للمستوطنين الذين هاجموا البلدة تحت حماية قوات الاحتلال. وأكدت مصادر للجزيرة أن عائلات فرت من منازلها بعد قيام مستوطنين بحرق 5 منازل إضافة إلى مركبات وأراض زراعية.

#صور| من تشييع جثمان الشهيد الطفل مثقال أبو الهيجاء، الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة اليامون غربي جنين. pic.twitter.com/fLuRKL41FM — فلسطين بوست (@PalpostN) April 23, 2025

استشهاد طفل

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أمس الأربعاء استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في بلدة اليامون غربي جنين، وبذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في محافظة جنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها قبل 93 يوما إلى 40 شهيدا.

وأكد مصدر طبي في منطقة "مركز الهدف" باليامون للجزيرة استشهاد الطفل محمود مثقال أبو الهيجاء البالغ من العمر 14 عاما.

وأوضح المصدر أن الطفل استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الفخذ والبطن.

وأقرت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، بقتل الطفل الفلسطيني، بدعوى محاولته إلقاء عبوة ناسفة تجاه جنودها.

وقد شيع أهالي بلدة اليامون غرب جنين جثمان الطفل محمود أبو الهيجا، إلى مثواه الأخير.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة من عدة مواقع، وأكدت مصادر للجزيرة اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وفي تطور آخر أفادت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت صباح أمس الأربعاء المدخل الغربي لمخيم جنين ببوابة حديدية وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت قرب دوار العودة في محيط المخيم.

وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف وتفجير داخل المخيم.

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وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال واصلت اليوم عمليات تفجير المنازل وتدمير وتجريف البنى التحتية في المدينة والمخيم في ظل العملية العسكرية المتواصلة لليوم الـ92 على التوالي.

مسيرة الأعلام

في هذه الأثناء قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنّ دعوات المستوطنين لفتح المسجد الأقصى بشكل كامل في مسيرة الأعلام في 25 و26 مايو/أيار المقبل تطور خطير في تهويد المسجد وفرض السيادة الكاملة عليه.

وأكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس بحركة "حماس" هارون ناصر الدين أن دعوات المستوطنين تأتي في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في حق المسجد الأقصى المبارك وعموم مدينة القدس المحتلة ما يستوجب النفير والحشد لإفشال مخططات التهويد الرامية لهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم.