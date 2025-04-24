قطر تؤكد استمرار جهودها لإنهاء الحرب على غزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم الخميس- استمرار جهود قطر لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد تأكيد استمرار الجهود لإنهاء الحرب على غزة، وذلك خلال لقائه مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط جاي جون الذي يزور الدوحة حاليا.

وقال بيان الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط الأوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لإيصال المساعدات لغزة دون عوائق.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل مبعوث الحكومة الصينية الخاص للشرق الأوسط#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/AiajTafozp — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 24, 2025

والثلاثاء الماضي، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن قطر ما زالت تنسق مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل.

وأضاف -في تصريحات للجزيرة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن- أن السلوك الإسرائيلي في الفترة الماضية يظهر أنها لا تهتم بصفقة.

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وبهذا الشأن، قالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الجانبين شددا على تواصل جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.