خروج مستشفى أطفال عن الخدمة في غزة ونفاد مستلزمات طبية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة -اليوم الخميس- خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات ضمن حرب الإبادة المستمرة في القطاع، في حين أعلنت جمعية الإغاثة الطبية نفاد المستلزمات الطبية في مخازنها.

وقالت الوزارة الفلسطينية -في بيان- إن مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة خرج عن الخدمة، بعدما تعرض لأضرار كبيرة جراء هجوم إسرائيلي استهدفه قبل يومين.

وبذلك يرتفع عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة إلى 37 مستشفى وفقا للوزارة.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت -أول أمس- ألواح الطاقة البديلة بمستشفى الشهيد محمد الدرة في حي التفاح، في حين قصفت مدفعيته قسم العناية المركزة بالمستشفى.

ومن جهة أخرى، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة الدكتور بسام زقوت -في مقابلة مع الجزيرة- إن الجمعية استنفدت كل المستلزمات الطبية في المخازن، وتحتاج إلى أدوية ومحاليل لعلاج المرضى والجرحى.

وأكد زقوت أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إيقاع إصابات كثيرة، وأن الفرق الطبية تعمل في ظروف صعبة للغاية.

وبلغ عدد الشهداء 51 ألفا و355 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين وصل عدد الجرحى إلى 117 ألفا و248 جريحا. هذا ويواصل الاحتلال منع دخول الغذاء والدواء إلى القطاع منذ نحو شهرين ويستهدف المنظومة الصحية بمنشآتها وطواقمها.