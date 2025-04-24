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خروج مستشفى أطفال عن الخدمة في غزة ونفاد مستلزمات طبية

epa12028658 The site of the destroyed building of Al Ahli Baptist hospital following an Israeli air strike in Gaza City, 13 April 2025. More than 50,900 Palestinians have been killed in the Gaza Strip, according to the Palestinian Ministry of Health, since Israel launched a military campaign in the strip in response to a cross-border attack led by the Palestinian militant group Hamas on 07 October 2023, in which about 1,200 Israelis were killed and more than 250 taken hostage. EPA-EFE/MOHAMMED SABER
جيش الاحتلال قصف العديد من المستشفيات في قطاع غزة بشكل مباشر (الأوروبية-أرشيف)
24/4/2025

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة -اليوم الخميس- خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال عن الخدمة، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات ضمن حرب الإبادة المستمرة في القطاع، في حين أعلنت جمعية الإغاثة الطبية نفاد المستلزمات الطبية في مخازنها.

وقالت الوزارة الفلسطينية -في بيان- إن مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرقي مدينة غزة خرج عن الخدمة، بعدما تعرض لأضرار كبيرة جراء هجوم إسرائيلي استهدفه قبل يومين.

وبذلك يرتفع عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة إلى 37 مستشفى وفقا للوزارة.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت -أول أمس- ألواح الطاقة البديلة بمستشفى الشهيد محمد الدرة في حي التفاح، في حين قصفت مدفعيته قسم العناية المركزة بالمستشفى.

ومن جهة أخرى، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة الدكتور بسام زقوت -في مقابلة مع الجزيرة- إن الجمعية استنفدت كل المستلزمات الطبية في المخازن، وتحتاج إلى أدوية ومحاليل لعلاج المرضى والجرحى.

وأكد زقوت أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إيقاع إصابات كثيرة، وأن الفرق الطبية تعمل في ظروف صعبة للغاية.

وبلغ عدد الشهداء 51 ألفا و355 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين وصل عدد الجرحى إلى 117 ألفا و248 جريحا. هذا ويواصل الاحتلال منع دخول الغذاء والدواء إلى القطاع منذ نحو شهرين ويستهدف المنظومة الصحية بمنشآتها وطواقمها.

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المصدر : الجزيرة

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