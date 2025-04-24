غارات أميركية تستهدف صنعاء وصعدة

شن الطيران الحربي الأميركي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة شمال البلاد.

وقالت وسائل إعلام حوثية إن المقاتلات الأميركية استهدفت بـ3 غارات جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء، دون تحديد المواقع المستهدفة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدة منازل تضررت إثر قصف أميركي على حارة بئر زيد الشمالية بالجراف الشرقي شمال صنعاء.

عاجـــــــــل عدوان أمريكي على العاصمة صنعاء "لو يحرقنا بالصواريخ واقفين مع غزة"..

الذي يريد أن يهرب من جهنم يحلق بطوفان الأقصى فلسطين هي قضيتنا الأولى هكذا يخرجون من تحت الإنقاذ

يؤكدون وقوفهم إلى جانب غزة مهما كانت التضحيات مصابون جراء العدوان الأمريكي pic.twitter.com/VHtH9dqE2o — اليمن في عيون العالم (@Y0eme1n_1) April 23, 2025

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عبر منصة إكس إن المقاتلات الأميركية شنت 6 غارات على منطقة سهلين بمديرية آل سالم بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقبل ذلك شيعت في منطقة فروة في مديرية شعوب في العاصمة صنعاء جثامين 5 أشخاص قتلوا في قصف أميركي استهدف المنطقة.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أعلنت مقتل 12 شخصا وإصابة 34 في قصف أميركي استهدف حي فروة وسوقها.

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وجرت مراسم تشييع الجثامين وسط أجواء من الغضب الشعبي. وأكد المشيعون أن الغارات الأميركية لن تنال من عزيمة الشعب اليمني وموقفه المبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة.

تصريحات أميركية

في غضون ذلك قالت القيادة الوسطى الأميركية إن العمليات مستمرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين، مشيرة إلى أنها تنطلق من حاملتي الطائرات كارل فينسون وهاري إس ترومان.

من جهته قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة إن عمليات الولايات المتحدة ضد الحوثيين في اليمن دمرت مواقع قيادة ومنشآت تصنيع أسلحة ومخازن للأسلحة المتطورة، مضيفا أن البنتاغون يحقق تقدما في عملياته العسكرية ضد الحوثيين لكن لا يمكنه تقديم تفاصيل.

وقال المسؤول الأميركي للجزيرة إن البنتاغون على دراية بالتقارير حول خسائر بين المدنيين جراء العمليات الأميركية في اليمن، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأميركية تأخذ على محمل الجد المزاعم بخسائر مدنية ولديها آلية لمراجعة تلك التقارير.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت المقاتلات الأميركية نحو ألف غارة على اليمن، ما أدى إلى مقتل 217 مدنيا وإصابة 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.