ترامب يهاجم جامعة هارفارد ويتهمها بالتطرف

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الخميس- جامعة هارفارد المرموقة بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" ووصفها بأنها "تهديد للديموقراطية".

وكتب ترامب في منشور طويل على منصته الاجتماعية تروث سوشال أن "هذا المكان بمثابة فوضى تقدمية". وأضاف أن هذه الجامعة "تقبل طلابا من العالم أجمع يريدون تدمير بلادنا".

ودعا الرئيس الأميركي في منشوره إلى "التخلص" من محام يعمل لحساب شركته "منظمة ترامب" ويمثل جامعة هارفارد في الوقت نفسه. وقال "إنه غير جيد في أي حال، وآمل أن تتخلص منه شركتي الكبيرة والرائعة فورا".

ولم يدل ترامب بأي اسم، لكنه يشير ضمنا إلى وليام بورك المحامي المعروف جدا في الأوساط الجمهورية والذي يتولى منصب مستشار في منظمة ترامب، علما بأن هارفارد كلفته بالدفاع عنها في مواجهة البيت الأبيض.

وكانت هارفارد رفعت -الاثنين الماضي- دعوى قضائية ضد ترامب لوقف تجميده 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي لهذه الجامعة الأميركية العريقة، في حلقة تصعيد جديدة في الصراع المفتوح بين الجانبين.

مواجهة

وتخوض إدارة ترامب -منذ أسابيع- مواجهة مالية مع جامعات أميركية عدة تتهمها بالسماح بتصاعد معاداة السامية، خلال التحركات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترامب جامعة هارفارد التي شهدت تجميدا لمنح بقيمة 2.2 مليار دولار بعد رفضها مطالب الحكومة الأميركية.

ويهدد ترامب بالذهاب أبعد من ذلك، وذلك بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد التي اتهمها بنشر "الكراهية والبلاهة".

كما تهدد إدارة ترامب بمنع هارفارد من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق الجامعة على الخضوع لتدقيق في مجال عمليات القبول والتوظيف والتوجه السياسي.