ترامب لبوتين: فلاديمير توقف!

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف، مطالبا نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتوقف عن ذلك.

وقال ترامب لبوتين، في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي -بعد أن قصفت روسيا العاصمة كييف بصواريخ وطائرات مسيّرة مما خلف قتلى وجرحى خلال الليل- قائلا "فلاديمير.. توقف!".

وأضاف ترامب في منشوره "لست سعيدا بالضربات الروسية على كييف، لم تكن ضرورية، وتوقيتها سيئ جدا"، وذلك بعد قوله أمس إن رئيس أوكرانيا (فولوديمير زيلينسكي) يعرقل محادثات السلام لإنهاء الحرب في بلاده.

ويأتي هذا في حين كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن ملامح اتفاق سلام أميركي روسي اقترحته إدارة الرئيس ترامب يتضمن اعترافا بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، في خطوة تهدد بانقسام داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، قدّم في زيارته الرابعة للكرملين خطوطا عريضة لاتفاق يتضمن اعتراف واشنطن بسيادة موسكو على القرم، واستبعاد عضوية أوكرانيا في الناتو.

وفي حين رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الشروط، أكد مسؤولون أوكرانيون استعدادهم لمناقشة الجوانب الأخرى من العرض الأميركي.

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وأمس الأربعاء، تحدث ترامب، عن اتفاق "قريب جدا" بشأن الحرب في أوكرانيا، بينما أفاد تقرير بأن زيلينسكي رفض مقترحا أميركيا بالاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم مقابل تجميد خطوط المواجهة.

وبعد أن تحدث عن اتفاق قريب، قال ترامب -عبر شبكته الخاصة تروث سوشيال- إن "على الرجل الذي لا يملك أوراق مساومة أن يعمل الآن على تحقيق ذلك"، في إشارة للرئيس الأوكراني.

وكانت موسكو أعلنت هدنة قصيرة في عيد الفصح نهاية الأسبوع الماضي، لكن الجانبين -الأوكراني والروسي- تبادلا الاتهامات بانتهاكها.

في الأثناء، أعلنت الخارجية البريطانية مساء أمس أن ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة اجتمعوا في لندن مع وفد أوكراني، وقالت إن جميع الأطراف أكدت دعمها القوي لالتزام الرئيس ترامب بوقف القتال "وتحقيق سلام عادل ودائم".