المبعوث الأممي لليمن يلتقي وفد الحوثيين في عُمان

بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ -اليوم الخميس- في العاصمة مسقط -مع وفد من جماعة أنصار الله (الحوثيين) إلى جانب مسؤولين عمانيين- "أهمية استقرار الوضع" في اليمن.

وجاء في بيان لمكتب غروندبرغ -نشره على منصة إكس- أنّه اجتمع "اليوم في مسقط مع كبار المسؤولين العمانيين وأعضاء من قيادة أنصار الله وممثلي المجتمع الدبلوماسي".

وأوضح البيان أن المناقشات ركزت على أهمية استقرار الوضع في اليمن "لتمكين جميع اليمنيين من العيش بكرامة ورخاء، ومعالجة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المنطقة والمجتمع الدولي".

وأعاد المبعوث الأممي التأكيد على "الالتزام بالاستمرار في العمل نحو تحقيق هذا الهدف، في إطار مساعي الوصول إلى سلام مستدام في اليمن".

وذكر مكتب غروندبرغ أنّه كرر المطالب الأممية المستمرة للحوثيين بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والدبلوماسيين المحتجزين".

وفي يونيو/حزيران 2024، أفادت تقارير باعتقال الحوثيين -الذين يسيطرون على صنعاء- 13 موظفا أمميا، بينهم 6 يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن 50 عاملا بمنظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات.

غروندبرغ يلتقي مسؤولين عمانيين وقيادات حوثية في مسقط ويطالب بإطلاق سراح الموظفين الأمميين

https://t.co/FkYWXMGwrA#الموقع_بوست#اليمن pic.twitter.com/eJjO8yrE27 — الموقع بوست (@almawqeapost) April 24, 2025

إعلان

من جهته، قال محمد عبد السلام الناطق باسم الحوثيين ورئيس وفدهم المفاوض "التقينا صباح اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن وفريقه واستعرضنا الأوضاع في اليمن والمنطقة".

وأضاف عبد السلام عبر منشور بحسابه على موقع إكس "كما ناقشنا المسار السياسي والإنساني في اليمن وسبل معالجة الملفات الإنسانية وتجنب التصعيد والعودة لمسار السلام".

ويأتي هذا الاجتماع في مسقط، مع استمرار الضربات الجوية الأميركية على مناطق يمنية يسيطر عليها الحوثيون، منذ أن أعلنت واشنطن في 15 مارس/آذار/ الماضي شن غارات ضد الجماعة "لوقف هجماتهم البحرية" التي جاءت على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما تترافق هذه المحادثات في مسقط، قبل يومين من استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة بالعاصمة العمانية.

ومطلع العام الجاري، وصل غروندبرغ إلى العاصمة صنعاء، في زيارة هي الأولى منذ نحو عام ونصف العام، وذلك لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين.

وقال مكتب غروندبرغ -في بيان حينها- إن زيارة المبعوث الأممي تأتي في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية للدفع بعملية السلام إلى الأمام.