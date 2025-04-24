الاحتلال يطلق النار على سيارة في طولكرم ويدفع بتعزيزات إلى نابلس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارة فلسطينية قرب دوار كفر صور جنوبي طولكرم، في حين دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف من الوصول إلى موقع إطلاق النار على فلسطيني جنوبي طولكرم مساء اليوم الخميس، كما عززت انتشارها العسكري في المنطقة.

وفي الوقت ذاته، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلاطة شرق نابلس، في حين أصيب فلسطينيان -بينهما طفل- خلال اقتحام المخيم شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما) برصاص الاحتلال في الركبة، وأخرى لشاب (21 عاما) في القدم، ونقلتهما إلى المستشفى.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت حارة الحشاشين داخل مخيم بلاطة وحاصرت أحد المنازل، وسط دفع الاحتلال المزيد من التعزيزات.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وبلدة بيت فجار، وتمركزت في أحياء عدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما نفذت عمليات دهم واعتقالات في مدينة البيرة (وسط) ومخيم الدهيشة (جنوب) وبلدتي السيلة الحارثية وكفر دان (شمال) وضاحية شويكة في مدينة طولكرم.

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كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، واستمرت عملية الاقتحام ساعات عدة مُنعت خلالها الحركة داخله.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال خطت إشارات وأرقاما على جدران منازل ومنشآت، كما أخذت قياسات لعدد من الشوارع داخل المخيم قبل انسحابها.

إصابات برصاص المستوطنين

وفي الأغوار، أصيب 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال مهاجمة قرية شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف قرية بردلة في الأغوار الشمالية وحاولت سرقة مواشٍ، وشرعت في إطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، مما أدى إلى إصابة 3 منهم.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي لشاب (34 عاما) في الظهر وإصابة أخرى بالرصاص الحي في الرجل لشاب (40 عاما).

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، فقد نفذ مستوطنون إسرائيليون 860 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2025، منها اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية والاعتداء على الممتلكات وتجريف أراض وغيرها.

وأعاد جيش الاحتلال نشر دباباته في الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار عدوانه لليوم الـ90، خاصة في جنين وطولكرم.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية المتواصلة في غزة كثف جيش الاحتلال والمستوطنون عدوانهم في الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 956 فلسطينيا وإصابة نحو 7 آلاف، إلى جانب أكثر من 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي غير مشروط حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، أغلبيتهم من النساء والأطفال، في حين لا يزال أكثر من 11 ألفا في عداد المفقودين.