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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 في "حدث أمني صعب" بغزة

Israeli soldiers carry their comrade on a stretcher after he was wounded in a Palestinian mortar strike, as they evacuate him from the scene outside the central Gaza Strip July 28, 2014. Palestinian fighters slipped into an Israeli village from the Gaza Strip and fought a gun battle with troops on Monday as an unofficial truce called for the Muslim Eid al-Fitr festival disintegrated. The clash, in which Israeli television said five gunmen were killed and the Islamist Hamas movement said it had killed 10 Israeli soldiers, appeared to wreck international hopes of turning a brief lull in fighting into a longer-term ceasefire. The incident was not the only breach of the fragile truce. Eight children and two adults were killed by a blast at a park in northern Gaza and four Israelis were reported to have been killed by cross-border Palestinian mortar fire. REUTERS/Ido Erez (ISRAEL - Tags: CIVIL UNREST CONFLICT MILITARY) ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL
جنود إسرائيليون يحملون رفيقهم على نقالة بعد إصابته بقطاع غزة (رويترز-أرشيف)
24/4/2025-|آخر تحديث: 24/4/202504:16 م (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين على الأقل في "حدث أمني صعب" في قطاع غزة، مع سماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية؛ وأضافت أن الحدث الأمني يتعلق بلواء المدفعية والفرقة السادسة والثلاثين.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن الحدث الأمني في شمال قطاع غزة شمل عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف قصفه على المنطقة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين.

بدورها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن معارك ضارية تدور الآن في شمال القطاع، وإن سكان غلاف غزة يتحدثون عن تحركات واسعة لسلاح الجو.

كما أفادت المواقع الإسرائيلية ببدء المروحيات بنقل المصابين من غزة، بعد التبليغ عن حدث أمني صعب.

وعادة تعني عبارة "حدث أمني صعب" تكبد جيش الاحتلال خسائر في عملية للمقاومة بقطاع غزة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش ينفذ قصفا جويا ومدفعيا واسعا في شمال قطاع غزة، وأن دويّ انفجارات يُسمع في منطقة النقب الغربي.

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وقالت بلدية سديروت إن حوادث إطلاق النار والانفجارات وهدير الطائرات سببها استمرار نشاط الجيش في قطاع غزة، ولا توجد تعليمات خاصة نتيجة نشاط الجيش.

ونقلت مواقع إسرائيلية أن الشرطة أبلغت سكان سديروت بأنه لا خوف من عمليات خطف والتأهب سببه الخشية من قنص من داخل غزة.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استدراجهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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