مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 في "حدث أمني صعب" بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين على الأقل في "حدث أمني صعب" في قطاع غزة، مع سماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية؛ وأضافت أن الحدث الأمني يتعلق بلواء المدفعية والفرقة السادسة والثلاثين.

وذكرت مواقع إسرائيلية أن الحدث الأمني في شمال قطاع غزة شمل عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية، وأشارت إلى أن سلاح الجو يكثف قصفه على المنطقة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين.

بدورها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن معارك ضارية تدور الآن في شمال القطاع، وإن سكان غلاف غزة يتحدثون عن تحركات واسعة لسلاح الجو.

كما أفادت المواقع الإسرائيلية ببدء المروحيات بنقل المصابين من غزة، بعد التبليغ عن حدث أمني صعب.

وعادة تعني عبارة "حدث أمني صعب" تكبد جيش الاحتلال خسائر في عملية للمقاومة بقطاع غزة.

"حدث أمني صعب" في قطاع #غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إنه يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36.. قراءة في آخر التطورات الميدانية مع الخبير العسكري والاستراتيجي إلياس حنا#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/57jWp3ipGy — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 24, 2025

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الجيش ينفذ قصفا جويا ومدفعيا واسعا في شمال قطاع غزة، وأن دويّ انفجارات يُسمع في منطقة النقب الغربي.

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وقالت بلدية سديروت إن حوادث إطلاق النار والانفجارات وهدير الطائرات سببها استمرار نشاط الجيش في قطاع غزة، ولا توجد تعليمات خاصة نتيجة نشاط الجيش.

ونقلت مواقع إسرائيلية أن الشرطة أبلغت سكان سديروت بأنه لا خوف من عمليات خطف والتأهب سببه الخشية من قنص من داخل غزة.

يأتي ذلك بعد أيام من مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بعد استدراجهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة.