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أمنستي تناشد واشنطن وقف "الإلغاء الانتقامي" لإقامات الطلاب

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 12: Demonstrators gather in Times Square in solidarity and to demand the release of detained Columbia University graduate student Mahmoud Khalil on April 12, 2025 in New York City. An immigration judge ruled that Columbia University graduate student Mahmoud Khalil can be deported as a national security risk, based on the government's argument that his participation in pro-Palestinian demonstrations posed "potentially serious foreign policy consequences. David Dee Delgado/Getty Images/AFP (Photo by David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
محمود خليل ألغيت إقامته الدائمة بموجب قانون نادر الاستخدام، ووضع قيد إجراءات الترحيل (الفرنسية)
24/4/2025

ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات الأميركية وقف "الإلغاء الانتقامي وغير المبرر" لتأشيرات الطلاب الأجانب وإقاماتهم بسبب دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين.

كما حثتها في رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، على وجوب احترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي و"الإجراءات القانونية الواجبة والتحرر من التمييز".

وذكرت المنظمة بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلت في الثامن مارس/آذار الطالب الفلسطيني محمود خليل "بشكل غير قانوني واحتجزته تعسفيا" لدوره في الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا.

وأشارت إلى أن تلك السلطات ألغت إقامته الدائمة "بموجب قانون نادر الاستخدام، ووضعته قيد إجراءات الترحيل".

وأضافت أنه من المعروف أن 9 طلاب آخرين على الأقل استُهدفوا بالمثل بسبب احتجاجاتهم أو نشاطهم التعبيري. كما أُلغيت تأشيرات مئات آخرين بمبررات "مختلفة وهزيلة".

وانتقدت المنظمة "التوجه الأخير لاستهداف الطلاب الأجانب بالقمع والاحتجاز واحتمال الترحيل، إما بسبب أنشطتهم الاحتجاجية، أو دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين، أو معارضتهم لجرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحتل، أو بسبب خلفياتهم".

وأكدت أن لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والإجراءات القانونية الواجبة، والتمتع بالحماية من التمييز".

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المصدر : منظمة العفو الدولية

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