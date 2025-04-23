44 شهيدا بغزة ومحاصرون يستغيثون لإنقاذهم من تحت الأنقاض

ارتفعت إلى 44 شهيدا وعشرات المصابين حصيلة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء، في حين وجه محاصرون نداءات استغاثة لإنقاذهم من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال شرق مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن "الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء خلّفت 12 شهيدا وعشرات المصابين".

وأوضح المراسل أن شهداء ومصابين سقطوا بغارات إسرائيلية على جباليا وخان يونس، كما استشهد شخص إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، وشهيد آخر و5 جرحى سقطوا في أعقاب قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي شمال غربي خان يونس.

كما سقط شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على منزل في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمالي القطاع، وقصف جوي إسرائيلي على منزل في شارع النخيل بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن حيي الزيتون والشجاعية شرقي غزة تعرضا لقصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف.

بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن قوات الاحتلال فجرت روبوتا مفخخا في حي الزيتون.

فيديو فلسطين أون لاين| وصول خمس إصابات إلى مجمع ناصر الطبي، وهم أب وزوجته وأطفالهم الثلاثة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في خان يونس.

تصوير: تامر قشطة pic.twitter.com/H6oMmpz9rr — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 22, 2025

وأعلن الدفاع المدني بغزة انتشال جثامين 10 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة يافا، التي تؤوي نازحين، في حي التفاح شرق مدينة غزة.

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وأفاد مراسل الجزيرة بأنه تم نقل جثامين الشهداء وبعضها متفحمة إضافة للجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الهلال الأحمر الميداني في المدينة، في حين تسبب القصف في اشتعال النيران في معظم خيام النازحين بالمدرسة.

احتراق خيام النازحين في مدرسة يافا بحي التفاح شرق غزة بعد قصفها من قبل الاحتلال pic.twitter.com/5UnZ1FucBP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 23, 2025

نداءات استغاثة

ودعا الدفاع المدني الصليب الأحمر لتكثيف التنسيق مع الاحتلال لتمكينه من الوصول إلى موقع القصف بحي التفاح لإنقاذ حياة المواطنين الأحياء والمصابين المحتجزين وإجلائهم، مؤكدا أن طواقمه غير قادرة على الوصول لأشخاص محاصرين تحت أنقاض منازلهم المقصوفة في حي التفاح.

ووجه محاصرون نداءات استغاثة لإنقاذهم من تحت أنقاض منازل قصفها الاحتلال لعائلتي "الشرباصي" و"الجليس" في شارع النخيل شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وكانت مصادر طبية وثقت للجزيرة استشهاد 32 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أمس حتى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

عمليات المقاومة

وفي أحدث عمليات فصائل المقاومة، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية متعددة في سماء مدينة خان يونس.

وأظهر مقطع فيديو -نشره مراسل القناة الـ12 الإسرائيلية- اشتباكا بين قوة إسرائيلية تابعة للواء غفعاتي ومقاومين في أحد المنازل في خان يونس، وقال إنه يعود لبداية المناورة البرية لجيش الاحتلال في أثناء الهجوم على جنوب القطاع السنة الماضية. وأظهرت الصور التي لم تكن مصحوبة بتاريخ دقيق حالة ارتباك وإصابات لدى عناصر هذه القوة حينما فوجئوا بوجود عناصر من المقاومة.

تدمير آليات

وقد عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير وإحراق ما بقي في غزة من معدات وآليات ثقيلة كانت تستخدم لإزالة الركام وشق الطرق.

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واستنكرت مديرية الدفاع المدني في غزة بشدة -في بيان لها- تدمير الاحتلال 9 آليات داخل مقر بلدية جباليا، مؤكدة أنها استخدمتها في إزالة الركام وإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء.

وأعرب مدير الإمداد في المديرية الدكتور محمد المغير عن استهجانه استهداف هذه المعدات، مشيرا إلى أنه تم توفير إحداثيات مكان وجودها، وأن الاحتلال لم يعلن المكان الذي توجد فيه الآليات منطقة إخلاء أو منطقة عسكرية خطيرة.

كما وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاستهداف بأنه "إمعان إجرامي في حرب الإبادة" بغزة.

وقالت حماس إن تدمير الاحتلال معدات -بينها 9 جرافات أدخلت من مصر ضمن وقف إطلاق النار– يعد تنكرا من الاحتلال لالتزاماته.

وأوضحت أن جرائم التدمير في قطاع غزة لن تنجح في دفع الفلسطينيين لمخططات التهجير التي وصفتها بـ"الخبيثة".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير دولية وأممية.