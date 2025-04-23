عاجل | القسام تبث فيديو للأسير الإسرائيلي عمري ميران

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي عمري ميران، الذي قال إنه يعيش وضعا صعبا للغاية، ودعا للاحتشاد أمام بيت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وظهر ميري (48 عاما) في بداية المقطع وهو يتحرك داخل أحد الأنفاق، ثم بدأ حديثه بالقول إنه يقضي عيد ميلاده الثاني في الأسر، وإنه صنع كيكعة عيد ميلاده لكنه ليس سعيدا.

وأضاف "لا يمكنني القول إنني سعيد منذ عام ونصف العام لأنني أشتاق إلى زوجتي وبناتي"، ووجه رسالة لأصدقائه قال فيها إنه في وضع صعب للغاية.

وشكر ميري كل من يتظاهرون من أجل إعادة الأسرى إلى بيوتهم بسلام، ودعاهم لتنظيم مظاهرة ضخمة أمام بيت نتنياهو، وإحضار بناته فيها حتى يتمكن من رؤيتهم عبر التلفاز.

دعوة للتظاهر

وطالب الأسير المجتمع الإسرائيلي بفعل كل شيء من أجل إعادة الأسرى بأسرع وقت ممكن، متهما مؤيدي نتنياهو بعدم الاهتمام لحياة الأسرى ويودون موتهم.

كما طالب كافة الأسرى الذين أطلق سراحهم في صفقات سابقة بالتظاهر والتحدث لوسائل الإعلام حتى يفهم الشعب الوضع الصعب الذين يعيشون فيه.

وأكد الأسير أنهم يعيشون خوفا دائما بسبب القصف المتواصل، وقال إن على الحكومة التوصل لصفقة فورية حتى لا يعودوا إلى بيوتهم في توابيت، مؤكدا أن الضغط العسكري لا يفعل شيئا سوى قتل الأسرى.

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ودعا عمري الإسرائيليين لعدم تصديق نتنياهو، وقال إن الصفقة الفورية هي الشيء الوحيد الذي سيعيد الأسرى أحياء، كما طالبهم بالتوجه للرئيس الأميركي دونالد ترامب "لأنه على ما يبدو الشخص الوحيد القوي في العالم".

وأضاف أن ترامب هو الشخص الوحيد الذي يمكنه الضغط على نتنياهو حتى يقبل بالصفقة التي ستيعد الأسرى إلى بيوتهم بسلام"، لافتا إلى أن آسريه أخبروه بأن المعابر مغلقة وأن الطعام والإمدادات لا يدخلان للقطاع، وهو ما جعلهم يحصلون على طعام أقل مما كان في السابق.

وخاطب عمري رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاستراتيجية المقرب منه رون ديرمر، ووزيري الأمن القومي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قائلا أنهم السبب فيما جرى يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وواصل حديثه من خلف باب حديدي داخل النفق قائلا: "بسببكم أنا هنا، بسببكم كلنا هنا، ستتسببون بانهيار الدولة".

وخلال الأسابيع الماضية نشرت المقاومة عددا من المقاطع للأسرى الأحياء الذين طالبوا بوقف الحرب وإعادتهم بشكل فوري.

وقد أعلنت القسام الأسبوع الماضي فقدان الاتصال بالأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر، الذي قالت إن الجيش الإسرائيلي قصف مكان احتجازه بشكل مباشر وذلك بعد أيام من ظهوره واتهامه نتنياهو بمحاولة قتل الأسرى.