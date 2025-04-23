عاجل | الرئيس السوري لنيويورك تايمز: أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط

عاجل | الرئيس السوري لنيويورك تايمز: دول إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: أبلغنا جميع الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: أي اتفاقيات جديدة يجب أن تضمن استقلال سوريا وأمنها

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: لم نتلق بعد عروضا من دول لاستبدال أسلحتنا التي معظمها من تصنيع روسي

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديدا للدول الأخرى عبر أراضينا

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: تركيا وروسيا لديهما وجود عسكري في سوريا

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: سوريا التزمت منذ البداية بمنع استخدام أراضيها بما يهدد أي دولة أجنبية

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: بعض الشروط الأمريكية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل

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عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: ندعو واشنطن إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت ردا على جرائم النظام السابق

عاجل | الشرع لنيويورك تايمز: لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار

التفاصيل بعد قليل..