الرئيس السوري: أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع وليس دول الجوار فقط، مؤكدا في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في العاصمة دمشق بأن دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح الشرع بأن تركيا وروسيا لديهما وجود عسكري في سوريا وأن حكومته تتفاوض حاليا معهما بشأن ذلك، وألمح إلى إمكانية تقديم كليهما دعما عسكريا لحكومته، مؤكدا أنه تم إبلاغ جميع الأطراف أن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانين الدولة.

وأكد الرئيس السوري أن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تضمن استقلال سوريا وأمنها، كما يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديدا للدول الأخرى عبر أراضي سوريا.

أشار الشرع إلى أن روسيا زودت الجيش السوري بالأسلحة على مدى عقود، وقدمت الدعم الفني لمحطات الطاقة السورية، مما يُلمّح إلى أن سوريا قد تحتاج إلى روسيا في المستقبل، وقال "يجب أن نأخذ هذه المصالح في الاعتبار".

وفي يناير/كانون الثاني، وفي إطار المفاوضات مع الكرملين، طلبت الحكومة السورية تسليم بشار الأسد، الذي فر إلى روسيا مع انهيار نظامه. وقال الشرع إن الكرملين رفض هذا الطلب، في أول اعتراف علني منه بالرد الروسي.

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رفع العقوبات

ودعا الشرع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات عن سوريا بشكل دائم لأنها فُرضت "ردا على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب"، مضيفا أن هذه العقوبات تعيق الحكومة السورية وقدرتها على تحريك الاقتصاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل.

وفي الشهر الماضي، أدرج مسؤولون أميركيون ثمانية مطالب لرفع العقوبات، بما في ذلك تدمير مخازن الأسلحة الكيميائية والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب، وفقًا لمسؤولين مطلعين على هذه القضية.

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