أكسيوس: هذه تفاصيل عرض ترامب الأخير لاتفاق السلام في أوكرانيا

تتوقع الولايات المتحدة أن ترد أوكرانيا، اليوم الأربعاء، على إطار عمل لاتفاق سلام يتضمن اعترافًا أميركيًا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم واعترافًا غير رسمي بسيطرة روسيا على معظم المناطق التي احتلتها منذ عام 2022، وفقًا لمصادر مطّلعة على الاقتراح تحدثت إلى موقع أكسيوس.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مقرب من أوكرانيا أن كييف ترى أن الاقتراح الأميركي منحاز بشدة تجاه روسيا، وينص بوضوح شديد على مكاسب ملموسة لصالحها. وأشار المصدر إلى أن الاقتراح يورد بشكل غامض وعام ما ستحصل عليه أوكرانيا.

ونقل أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يكون الاقتراح الأميركي جزءا من المناقشات في محادثات لندن بشأن أوكرانيا، كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي عن وجود مؤشرات أوكرانية على الرغبة في بحث وقف إطلاق نار لـ30 يوما بدلا من إطار خطة ترمب للسلام

وتصف الوثيقة، التي تتألف من صفحة واحدة، والتي قدمتها الولايات المتحدة لمسؤولين أوكرانيين في باريس الأسبوع الماضي، هذا الإطار على أنه "العرض الأخير" من الرئيس دونالد ترامب. ويصر البيت الأبيض على أنه مستعد للانسحاب من الوسائطة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا.

ويتطلب اقتراح ترامب تقديم تنازلات كبيرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان قد استبعد سابقًا قبول احتلال روسيا للقرم وأجزاء من أربع مناطق في شرق أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عرض، وفقًا للتقارير، تجميد خطوط القتال الحالية في سبيل التوصل لاتفاق، فإنه سبق أن رفض عناصر أخرى من الإطار الأميركي، مثل وجود قوات حفظ سلام أوروبية على الأراضي الأوكرانية.

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ما الذي ستحصل عليه روسيا بموجب اقتراح ترامب:

اعتراف "رسمي قانوني" من الولايات المتحدة بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.

اعتراف "فعلي وغير رسمي" باحتلال روسيا لمعظم منطقة لوغانسك، والمناطق المحتلة من دونيتسك، خيرسون وزاباروجيا.

وعد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) (مع ملاحظة إمكانية انضمامها للاتحاد الأوروبي).

رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2014.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والصناعة.

ما الذي ستحصل عليه أوكرانيا بموجب اقتراح ترامب:

"ضمان أمني قوي" يشمل مجموعة من الدول الأوروبية ودول غير أوروبية "ذات فكر مشابه"، لكن الوثيقة غامضة بشأن طبيعة هذه القوة أو كيفية عملها، ولا تذكر مشاركة أميركية.

استعادة جزء صغير من منطقة خاركيف الذي تسيطر عليه روسيا.

مرور غير معاق على نهر دنيبرو، الذي يشكل خط جبهة في جنوب أوكرانيا.

تعويضات ومساعدات لإعادة الإعمار، لكن الوثيقة لا تحدد مصدر التمويل.

عناصر أخرى في الخطة:

محطة زاباروجيا للطاقة النووية — الأكبر في أوروبا — ستُعتبر أرضًا أوكرانية، لكن تديرها الولايات المتحدة، مع تزويد الكهرباء لأوكرانيا وروسيا على حد سواء.

الوثيقة تشير إلى اتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، التي قال ترامب إنها ستُوقّع يوم الخميس.

وتمت صياغة الخطة بعد لقاء مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، مع بوتين لأكثر من أربع ساعات الأسبوع الماضي.

وبعد عرض الخطة، قدّم بوتين عرضًا لتجميد الغزو الروسي على طول خطوط التماس الحالية كجزء من اتفاق محتمل، حسب ما أفادت به صحيفة فايننشال تايمز.

يُعدّ هذا أكبر إشارة حتى الآن من بوتين على استعداده لصنع السلام، لكن المسؤولين الأوروبيين لا يزالون متشككين.

ما التالي:

أعلن البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن ويتكوف سيتوجه إلى موسكو في وقت لاحق من هذا الأسبوع لعقد اجتماعه الرابع مع بوتين.

لكن ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو من المتوقع أن يتغيبا عن محادثات تُعقد في لندن يوم الأربعاء، بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة.

وكان الاثنان قد خططا سابقًا لحضور الاجتماع، لكن من المتوقع أن يقود المبعوث الأميركي كيث كيلوغ الوفد الأميركي بدلًا منهما. ومن المتوقع أن يكون الاقتراح الأميركي موضوعًا رئيسيًا في هذه المحادثات.

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ما بين السطور:

قال مسؤول أميركي مشارك في المحادثات إن روبيو وويتكوف عملا معًا "لتطوير إطار يقربنا من إنهاء الحرب."

لكن، خلال الـ24 ساعة الماضية، ظهرت إشارات من الجانب الأوكراني برغبتهم في مناقشة وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا خلال اجتماعات لندن، بدلًا من إطار خطة السلام التي اقترحها ترامب.

وأضاف المسؤول: "تم اتخاذ القرار بعدم سفر الوزير إلى لندن، وبدلاً من ذلك، سيواصل الوفد الأميركي المحادثات مع نظرائه في المملكة المتحدة وأوكرانيا."

غرّد روبيو قائلاً إنه أجرى محادثة "مثمرة" مع نظيره البريطاني ويتطلع إلى "المتابعة" بعد محادثات لندن.

ما يقولونه:

"المفاوضات مستمرة ونأمل أن نكون على الطريق الصحيح،" قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين يوم الثلاثاء.