شجار في الكابينت الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن شجار شهده اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أمس الثلاثاء.

وحسب "قناة 12" الإسرائيلية، هاجم زير المالية بتسلئيل سموتريتش كلا من رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، بسبب إدارة الحرب على غزة وخرج من الجلسة.

وأوضحت القناة أن سموتريتش هاجم رئيس الأركان أثناء اجتماع الكابينت قائلا إن "من لا يمكنه تنفيذ المهام المطلوبة منه فليذهب إلى البيت".

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة القول إن "مسؤولين أمنين رفضوا خلال اجتماع المجلس المصغر توسيع العملية العسكرية بغزة بشكل فوري، لكنهم طالبوا باستمرارها من أجل إعادة المخطوفين".

وأفادت المصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترض على الخلافات في الكابينت، وقال إنه يجب عقد اجتماع غدا الخميس لاتخاذ قرارات.

وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسؤولين عسكريين "أكدوا للكابينت ضرورة بذل جهد للتوصل إلى صفقة قبل قرار توسيع عملية غزة".

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن وزراء الحكومة يهاجمون رئيس الأركان الجديد الذي اختاروه ويخلقون صراعات وهذه حكومة لا يمكنها الانتصار.

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وقال لبيد "الحكومة التي لا تعمل من أجل عرض خطة بديلة لليوم التالي بغزة لن تستطيع جلب الانتصار. الحكومة التي تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية فقدت ثقة جنودنا بها".