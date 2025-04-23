جهود قطرية لوقف إطلاق النار في غزة ورفع العقوبات عن سوريا

أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتطورات الأوضاع في سوريا.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن -في تغريدة على منصة "إكس"- إنه بحث مع وزير الخارجية الأميركي جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد رئيس الوزراء القطري -خلال اللقاء مع الوزير الأميركي في واشنطن- على التزام الجانبين بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز المسار الدبلوماسي في المنطقة.

شكّل لقائي مع سعادة السيد @SecRubio، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لتأكيد التزامنا المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية الدولية. بحثنا جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى آخر التطورات في سوريا. pic.twitter.com/YN3RDkbTbg — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) April 23, 2025

وأمس الثلاثاء، أكدت الخارجية القطرية أنها تعمل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي تصريحات للجزيرة، أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى أن سلوك إسرائيل خلال الفترة الماضية يظهر أنها لا تهتم بصفقة.

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وتابع الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن قطر ما زالت تنسق مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل.

وفي الشأن السوري، قال رئيس الوزراء القطري إنه وجد انفتاحا خلال النقاش مع وزير الخارجية الأميركي، وأكد أن من المهم جدا رفع العقوبات عن دمشق كي تتمكن حكومتها من العمل.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن بلاده تعمل مع الأميركيين والأشقاء في المنطقة لرفع العقوبات عن سوريا.

كما جرى -خلال الاجتماع- استعراض العلاقات الإستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة لا سيما فلسطين وسوريا ولبنان وإيران.