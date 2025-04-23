ترامب يزور السعودية وقطر والإمارات منتصف الشهر المقبل

يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو/أيار المقبل، حسبما أفادت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الثلاثاء.

وهذه ثاني رحلة دولية يجريها الرئيس الأميركي منذ تنصيبه يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد زيارته المقرّرة إلى الفاتيكان السبت لحضور مراسم جنازة البابا فرانشيسكو.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زار واشنطن في وقت سابق هذا الشهر، تحضيرا لزيارة ترامب إلى الرياض.

وسبق أن وعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعزيز استثمارات بلاده والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بـ600 مليار دولار.

ويأتي إعلان الزيارة بينما يجري البيت الأبيض محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب اعتماد سياسة "الضغوط القصوى" حيال إيران، لكنه بعث برسالة إلى القيادة في طهران يحضها فيها على إجراء مباحثات بشأن الملف النووي، محذّرا من تحرك واشنطن عسكريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

كذلك، أجرى ترامب مكالمة الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها وقوفه إلى جانبه على جميع الصعد.