اجتماع وزاري عربي بالقاهرة يناقش الحرب على غزة وملفات أخرى

بدأ وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعا في القاهرة قبل أسابيع من القمة العربية المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد، وشهد الاجتماع أول مشاركة لوزير خارجية سوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كلمات للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وللرئيسين السابق والحالي، وزيري خارجية اليمن والأردن شائع الزنداني وأيمن الصفدي.

ودعا أبو الغيط إلى وقف فوري لحرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وندد الأمين العام للجامعة العربية باستمرار القتل والحصار والتجويع في غزة، وقال إن ما يجري تطهير عرقي معلن، منتقدا ما وصفه بالصمت المخزي للمجتمع الدولي على ما يحدث.

وقال أبو الغيط إن القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين التي عُقدت بالقاهرة في 4 مارس/آذار الماضي قدمت ما سماه طرحا بديلا واقعيا وقابلا للتطبيق يشمل التعافي المبكر وإعادة الإعمار وإدارة غزة.

وندد أبو الغيط باعتداءات إسرائيل المتكررة على سوريا، كما ندد بخروقاتها المتواصلة في لبنان.

من جانبه، طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالوقف الفوري للعدوان على غزة، وشدد على دعم جهود مصر وقطر مع الولايات المتحدة لتحقيق ذلك.

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ورحّب الصفدي بـالحضور الأول لوزير خارجية سوريا، أسعد الشيباني، لدورة عادية، وشدد على دعم بلاده لجهود بناء سوريا.

وعقب الجلسة الافتتاحية، بدأ وزراء الخارجية العرب جلسة أخرى مغلقة لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال.

ويتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشا حول ترتيبات القمة العربية المقرر عقدها ببغداد في 17 مايو/أيار المقبل.

وينتظر أن يناقش أيضا القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وسبل وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما يناقش المجتمعون الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والسودان وسوريا والصومال ولبنان، ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.