الحوثيون يطلقون صاروخا على إسرائيل ويسقطون مسيرة أميركية

قال الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الأربعاء- إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وفي حين أعلن الحوثيون -أمس الثلاثاء- أنهم أسقطوا مسيّرة أميركية جديدة واستهدفوا مجددا حاملتي طائرات، توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة الضربات على اليمن حتى ينتهي تهديد الملاحة البحرية بالمنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد ويتم التحقق من النتائج، مشيرا إلى أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في حيفا وخليجها والجليل الغربي وفق السياسة المتبعة.

ورجح الجيش الإسرائيلي نجاح محاولة اعتراض الصاروخ.

من جهته، قال الإسعاف الإسرائيلي إن فرقه توجهت إلى مناطق عدة بعد دوي صفارات الإنذار ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وقالت صحيفة معاريف إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في شمال إسرائيل لأول مرة نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

🛑 مقاطع فيديو تظهر فشل دفاعات العدو الإسرائيلي في التصدي للصاروخ اليمني في سماء مدينة عكا المحتلة pic.twitter.com/JpCeuJzRnm — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 23, 2025

استهداف مسيرة أميركية

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع -في بيان عبر قناة المسيرة الفضائية- أنه تم إسقاط مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9" بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

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وأضاف سريع أن الطائرة كانت تنفذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، مشيرا إلى أنها السابعة التي يتم إسقاطها خلال الشهر الجاري والـ22 منذ بدء العمليات العسكرية في البحر الأحمر إسنادا لغزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 في أجواء سواحل محافظة #حجة وتنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأمريكيتين "ترومان" و"فينسون" 24-10-1446هـ 22-04-2025م#ثابتون_مع_غزة #التصعيد_بالتصعيد #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/qgOkngXLd6 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 22, 2025

وفي المقابل، قال مسؤول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للجزيرة إنه لا يمكن حتى الآن تأكيد ما ورد في بيان الحوثيين عن إسقاط مسيّرة أميركية، غير أنه أكد أنهم أسقطوا 6 مسيّرات أميركية منذ مارس/آذار الماضي.

وفي البيان الذي بثته قناة المسيرة، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إنهم نفذوا عمليتين استهدفتا حاملتي الطائرات الأميركيتين ترومان وفينسون في البحرين الأحمر والعربي بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة.

بيد أن المسؤول في البنتاغون قال للجزيرة إن الحوثيين لم يتمكنوا من شن أي هجوم ناجح على سفن البحرية الأميركية، مشيرا إلى أن السفن التابعة للحاملتين ترومان وفينسون تصدت في السابق لهجمات شنتها الجماعة اليمنية.

وكان الحوثيون أعلنوا -أول أمس الاثنين- أيضا أنهم هاجموا الحاملتين، بعد أن أعلنوا مرارا قبل ذلك استهداف الحاملة ترومان.

ترامب يتوعد

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إن قواته تنفذ ضربات واسعة النطاق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضاف ترامب -في تصريحات بالبيت الأبيض- أن الجيش الأميركي سيواصل ما سماها عملياته الحاسمة حتى يتراجع تهديد الحوثيين للقوات الأميركية وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

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وتابع أن أهداف الضربات في اليمن شملت قادة الحوثيين ومعداتهم ومنشآت القيادة والتحكم ومخازن الذخيرة.

وكان ترامب هدد سابقا بمواصلة الضربات العسكرية على اليمن حتى القضاء على الحوثيين.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن الطائرات الأميركية شنت فجر الأربعاء 3 غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، كما استهدفت بغارات أخرى مطار مدينة الحديدة، وشبكة الاتصالات بمنطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وكانت الطائرات الأميركية شنت مساء الثلاثاء 4 غارات على مديرية آل سالم في صعدة شمالي اليمن، كما استهدف الطيران الأميركي بعدة غارات مديرية الصليف وجزيرة كمران في الحديدة غربي البلاد.

وبدأت الولايات المتحدة منتصف مارس/آذار الماضي حملة عسكرية على الحوثيين بعد أن أعلنوا اعتزامهم استئناف عملياتهم العسكرية ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر إثر انقلاب إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتصاعدت حدة الضربات الأميركية الأيام الماضية، مخلفة أعدادا كبيرة من الضحايا، خاصة في الحديدة وصنعاء.