الحرائق تتمدد قرب القدس وإسرائيل تخلي بلدات وتبحث طلب المساعدة

أخلت الشرطة الإسرائيلية عدة بلدات قريبة من القدس مع تمدد حرائق غابات بسرعة في المنطقة، مما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى النظر في طلب مساعدات دولية لمجابهة هذه الحرائق.

وقالت الشرطة ووسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إخلاء بلدات تقع على بعد نحو 20 كيلومترا غرب القدس، في حين سارعت فرق الإطفاء لاحتواء الحرائق، بينما أعطى نتنياهو توجيهات للمسؤولين لفتح قناة اتصال مع اليونان ودول أخرى إن استدعت الحاجة طلب مساعدة دولية.

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وذكرت القناة 12 العبرية أن 3 رجال إطفاء أصيبوا أثناء مشاركتهم في إخماد النيران المشتعلة في جبال القدس، في حين أعلنت الحكومة الإسرائيلية التعبئة العامة لجميع عناصر الإطفاء.

وأعلنت الشرطة عبر موقع "إكس" إجلاء سكان بلدات واقعة بين مدينتي بيت مئير إشتاؤول ومسيلات تسيون، بينما توقفت حركة القطارات ببعض المناطق.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن مفوض الشرطة وجه القوات بالاستعداد لحلول الظلام، ومواصلة العمليات على الطرق السريعة وفي البلدات باستخدام جميع الأنظمة، بما في ذلك المنظومة الجوية للشرطة.

وقالت صحيفة معاريف العبرية إن مفوض الشرطة أمر بإعلان التعبئة العامة لرجال الإطفاء لمواصلة جهود السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها.

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وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن 11 طائرة إطفاء وأكثر من 100 طاقم من مختلف أنحاء البلاد يشاركون حاليا في مكافحة الحرائق بمنطقة إشتاؤول في جبال القدس.

وفي وقت سابق الأربعاء، انضمت وحدات من الجيش الإسرائيلي إلى جهود إخماد الحرائق الواسعة التي اندلعت بين مدينتي القدس وتل أبيب، بسبب موجة الحر الشديدة.