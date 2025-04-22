40 غارة أميركية على صنعاء ومأرب والحديدة

شنت مقاتلات أميركية منذ مساء أمس الاثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات مكثفة على عدد من المحافظات اليمنية، بلغت نحو 40 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظتي مأرب والحديدة، وفق وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين).

ففي العاصمة صنعاء، نفذ الطيران الأميركي ثلاث غارات على منطقة "براش" شرقي جبل نقم.

كما شنت الطائرات الأميركية غارات على منطقتي "المحجر" في قرية "هروب" بمديرية الحصن التابعة لخولان، و"براش" بمديرية سنحان شرق صنعاء.

أما في محافظة مأرب شمال شرق صنعاء، فقد تعرضت مديرية "مجزر" لأربع غارات متتالية على دفعتين.

في حين أكدت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله أن الطيران الأميركي استهدف مديريتي العبدية وصرواح بغارة جوية.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، شن الطيران الأميريكي عدة غارات على جزيرة كمران، ليكون هذا الاستهداف العاشر من نوعه للجزيرة منذ 31 مارس/آذار الماضي.

كما صعّد الطيران من وتيرة الغارات على مديرية "التحيتا" في ذات المحافظة، حيث بلغت عدد الغارات 25 غارة منذ صباح أمس وحتى ساعات المساء.

تعليق أميركي

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان مساء الاثنين إن "حاملة الطائرات الأميركية هاري إس ترومان تواصل ضرباتها الجوية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد مواقع الحوثيين المدعومين من إيران"، وذلك بعد إعلان الجماعة هجومها على حاملتي طائرات أميركيتين بالبحر الأحمر.

إعلان

وبوقت سابق الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت بثماني طائرات مسيّرة وخمسة صواريخ، هدفين إسرائيليين بمدينتي عسقلان وإيلات، وحاملتي الطائرات الأميركيتين ترومان وفينسون في البحر الأحمر.

وتأتي الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي الحرب على غزة.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.