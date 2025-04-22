32 شهيدا بغزة وسموتريتش يدعو لبدء "مرحلة الحسم"

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 32 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآليات الثقيلة التابعة لبلديات القطاع وشركات خاصة تستخدم لإزالة الركام وشق الطرق.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) سينعقد اليوم، لمناقشة استمرار العمليات العسكرية في غزة، مشيرة إلى أن بعض الوزراء -وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش– يضغطون لبدء مرحلة أعنف من القتال أو ما يسمونها "مرحلة الحسم".

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين -بينهم طفلة وامرأة- وإصابة آخرين في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

كما ارتفع عدد الشهداء إلى 11 في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة خان يونس جنوبي القطاع فجر اليوم.

وذكر مراسل الجزيرة أن 4 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية في بني سهيلا شرقي المدينة.

كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في منطقة المواصي جنوب غربي خان يونس.

وفي الشق العملياتي، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخباراتية متعددة في سماء مدينة خان يونس.

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تدمير آليات

وقد عمدت قوات الاحتلال إلى تدمير وإحراق ما بقي في غزة من معدات وآليات ثقيلة كانت تستخدم لإزالة الركام وشق الطرق.

واستنكرت مديرية الدفاع المدني في غزة بشدة -في بيان لها- تدمير الاحتلال 9 آليات داخل مقر بلدية جباليا، مؤكدة أنها استخدمتها في إزالة الركام وإنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء.

وأعرب مدير الإمداد في المديرية الدكتور محمد المغير عن استهجانه استهداف هذه المعدات، مشيرا إلى أنه تم توفير إحداثيات مكان وجودها، وأن الاحتلال لم يعلن المكان الذي توجد فيه الآليات منطقة إخلاء أو منطقة عسكرية خطيرة.

كما وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاستهداف بأنه "إمعان إجرامي في حرب الإبادة" بغزة.

وقالت حماس إن تدمير الاحتلال معدات -بينها 9 جرافات أدخلت من مصر ضمن وقف إطلاق النار- يعد تنكرا من الاحتلال لالتزاماته.

وأوضحت أن جرائم التدمير في قطاع غزة لن تنجح في دفع الفلسطينيين لمخططات التهجير التي وصفتها بـ"الخبيثة".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق تقارير دولية وأممية.