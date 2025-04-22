28 شهيدا بغزة والقسام تفجر فتحة نفق بجنود للاحتلال

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 28 فلسطينيا في غارات على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر أمس الاثنين، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تنفيذ كمين جديد بقوة للاحتلال أوقع قتلى وجرحى في صفوفها.

وقال مراسل الجزيرة إن خمسة أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون إضافة إلى مفقودين في قصف استهدف منزلا في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي على منزل لعائلة حرارة بحي التفاح شرق مدينة غزة. ونقل المصابون إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمجمع الشفاء الطبي، بينما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في انتشال عالقين تحت الأنقاض.

واستشهد شخصان آخران في مدينة دير البلح وسط القطاع نتيجة استهداف مسيرة إسرائيلية تجمعا لفلسطينيين. ونقلت أجهزة الدفاع المدني جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين داخل نادي الجزيرة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف من مسيرة إسرائيلية في محيط مدرسة الحرية بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما أفاد بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في حي الكتيبة بمدينة خان يونس جنوبا.

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كمين جديد

في سياق متصل، قالت كتائب القسام الاثنين إن مجموعة من مقاتليها تمكنوا بعد عودتهم من خطوط القتال من استدراج قوة هندسية لعين نفق جرى تفخيخها مسبقا في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأضافت الكتائب أنه فور وصول القوة فجر مقاتلوها عين النفق وأوقعوا جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

من جانبها، أفادت مصادر إسرائيلية بإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح في منطقة بيت حانون شمالي قطاع غزة، وهي المنطقة التي شهدت قبل 3 أيام هجوما على قوة إسرائيلية تبنته كتائب القسام.

يشار إلى أنه منذ مطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.