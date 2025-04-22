25 شهيدا بقصف متواصل وداخلية غزة تحذر من اتصالات مشبوهة

استشهد 25 فلسطينيا وأصيب عشرات بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء ضمن مجازر الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بغزة منذ أكثر من 18 شهرا.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال قتلت 24 فلسطينيا بقصف طال مناطق مختلفة من القطاع، بما في ذلك منازل، وخيام نزوح، وتجمعات للمدنيين، إضافة إلى معدات وآليات ثقيلة.

ففي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد 9 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا وسط المدينة، وفق مصادر طبية.

وفي مخيم جباليا بمحافظة الشمال، قتل الاحتلال 8 فلسطينيين في غارتين، استهدفت الأولى خيمة تؤوي نازحين من عائلة أبو قمر ما أسفر عن استشهاد 5 منهم.

وأما الثانية استهدفت تجمعا لمدنيين في منطقة بئر النجعة (غرب) ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص.

وفي بمدينة غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة بكر في مخيم الشاطئ (غرب).

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المباني السكنية في مناطق متفرقة خاصة رفح وخان يونس وشرق غزة.

كما أوضحوا أن الجيش استهدف بشكل ملحوظ عددا من الآليات الثقيلة المتبقية في القطاع والتي كانت تساعد في انتشال الجثامين من تحت أنقاض المنازل المدمرة.

انهيار إنساني الشامل

من جهته، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من انهيار إنساني كامل بالقطاع، بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات.

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وأكد أن غزة تواجه مجاعة تهدد حياة المدنيين، خاصة مع معاناة 1.1 مليون طفل من سوء تغذية حاد، وتدهور شبه كامل للمنظومة الصحية.

كما أشار إلى قصف الاحتلال لأكثر من 37 مركز مساعدات و28 تكية طعام ضمن سياسة تجويع ممنهجة.

الداخلية تحذر

في الوقت ذاته، حذّرت وزارة الداخلية في غزة المواطنين من التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة تصل إلى هواتفهم، مشيرة إلى أنها جزء من حملة خداع وتضليل ينفذها الاحتلال بعد فشله في تحقيق أهدافه خلال شهور من حرب الإبادة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لوقف محاولاته لتهجير الفلسطينيين، مطالبة بفتح معبر رفح بشكل عاجل لتمكين الجرحى والمرضى من السفر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.