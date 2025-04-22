كرادلة يقررون ترتيبات جنازة البابا وترقب لاجتماع سري لانتخاب خلفه

يجتمع عدد من الكرادلة اليوم الثلاثاء في روما لمناقشة الترتيبات الخاصة بجنازة البابا فرانشيسكو، الذي توفي أمس الاثنين عن عمر ناهز 88 عاما.

وسيقرر الكرادلة موعد دفن رأس الكنيسة الكاثوليكية الراحل، والذي يتم عادة بعد الوفاة بفترة تتراوح بين 4 و6 أيام.

وكان من المعتاد أن يدفن البابا المتوفى في كاتدرائية القديس بطرس، إلا أن فرانشيسكو سيدفن خارج أسوار الفاتيكان، في كنيسة القديسة مريم الكبرى في روما، وهو ما سيكون سابقة منذ أكثر من 3 قرون.

ووضع البابا الراحل قواعد جديدة لمراسم جنازة أكثر تواضعا قبل وفاته، وأصدر الفاتيكان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طقوسا مبسّطة للجنازات البابوية، من أبرزها استخدام تابوت بسيط من الخشب والزنك، بدلا من التوابيت الثلاثة المتداخلة المصنوعة من خشب السرو والرصاص والبلوط.

ومن المنتظر أن يحضر رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم مراسم الجنازة، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتوفي البابا إثر سكتة دماغية بعد معاناة امتدت لأكثر من شهرين بسبب تداعيات التهاب رئوي حاد، ويوجَد جثمانه في كنيسة دار الضيافة سانتا مارتا، مقر إقامته في الفاتيكان، ومن المتوقع أن ينقل إلى كاتدرائية القديس بطرس غدا الأربعاء، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وفقا لما أعلنه الفاتيكان.

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وسبقَ للبابا، الذي يُعَدّ الزعيم الروحي لنحو 1.4 مليار كاثوليكي في العالم، أن أمضى فترتين في المستشفى عام 2023، أُجريَت له خلال إحداهما عملية جراحية كبرى في الأمعاء، واضطر في الأشهر الأخيرة إلى صرف النظر عن مجموعة من الارتباطات. وقد تم استئصال جزء من رئته اليمنى بعدما أصيب بالتهاب حاد عندما كان عمره 21 عاما.

وصادفت وفاته أمس الاثنين عيد الفصح، وهو أهمّ الأعياد عند المسيحيين، وفي "سنة اليوبيل المقدّسة" للكنيسة الكاثوليكية.

ومثلت وفاة البابا فرانشيسكو صدمة لدى محبيه بعد أن تجول في ساحة القديس بطرس في سيارة بابوية مفتوحة لتحية الحشود المبتهجة في عيد القيامة أول أمس الأحد، وانهالت التعازي من أنحاء العالم، وأشاد العديد من القادة بتواضعه، وأعلن بلده الأرجنتين الحداد 7 أيام.

حداد وانتخاب

ويقر دستور الفاتيكان حدادا رسميا على البابا لمدة 9 أيام، ويُعقد عادة اجتماع سري لانتخاب بابا جديد للفاتيكان بعد فترة تتراوح بين 15 و20 يوما من الوفاة. ويحق لنحو 135 من الكرادلة المشاركة في هذا الاقتراع السري للغاية، والذي قد يمتد لأيام.

وعيّن فرانشيسكو قرابة 80% من الكرادلة الذين سيختارون البابا القادم، مما زاد من احتمالية استمرار خليفته في سياساته التقدمية رغم المعارضة الشديدة من المحافظين.

ولا يوجد مرشح بارز في الوقت الحالي لخلافة البابا فرانشيسكو الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عاما.