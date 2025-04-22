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عاجل | مصادر للجزيرة: قوات من وحدات المستعربين الخاصة تقتحم الحي الشرقي في مدينة جنين

22/4/2025-|آخر تحديث: 22/4/202502:30 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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