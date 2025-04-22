24 قتيلا على الأقل بهجوم على سياح في كشمير

قال مصدر في الشرطة الهندية إن 24 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على سياح في الشطر الهندي من كشمير، اليوم الثلاثاء، هو الأسوأ بالمنطقة منذ ما يقرب من عام.

ووقع الهجوم في باهالجام، وهي مقصد سياحي شهير يقطنه غالبية من المسلمين ويجذب آلاف الزوار كل صيف مع تراجع حدة العنف المسلح في السنوات القليلة الماضية.

ونقلت رويترز عن مصدر بالشرطة الهندية -طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام- أن المصابين نقلوا إلى مستشفى بالمنطقة.

وتشهد المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا وتتقاسم الهند وباكستان السيطرة عليها أعمال عنف منذ اندلاع تمرد مناهض للهند في عام 1989. وقتل عشرات الآلاف من الناس خلال وقائع العنف التي تراجعت حدتها في السنوات القليلة الماضية.

ولم تتوقف تماما الهجمات على السائحين في كشمير لكنها انحسرت في السنوات الماضية.

ووقع آخر هجوم كبير على الزوار في هذه المنطقة في يونيو/حزيران حينما هاجم مسلحون حافلة تقل مجموعة من الزوار الهندوس مما أدى إلى سقوطها في واد عميق ومقتل ما لا يقل عن 9 ركاب وإصابة 33.