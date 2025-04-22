سموتريتش: كلما تحدث بار في اجتماعات الحكومة سأذهب لدورة المياه

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إنه كلما تحدث رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار أثناء اجتماعات مجلس الوزراء، فإنه سيغادر وسيذهب إلى دورة المياه.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سموتريتش قوله في مقابلة إذاعية "يتعين على المرء أخذ استراحة من وقت لآخر، وتناول بعض القهوة، والذهاب إلى دورة المياه"، مضيفا "أعتقد أنه سيكون استغلالا جيدا للوقت كلما تحدث (بار)".

يُذكر أن وزير المالية الإسرائيلي كان قد تسبب في إثارة حالة من الجدل، أمس الاثنين، بعد تصريحاته التي أفاد فيها بأن عودة الرهائن ليست أهم هدف لحرب غزة، وقال "بل الهدف هو القضاء على حركة حماس… علينا الاعتراف بهذه الحقيقة"، وهو ما أثار غضب عائلات الرهائن.

وشهدت الأشهر الماضية تصاعد الخلافات بين بار ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ومن ورائه وزراء متطرفون مثل سموتريتش.

وقررت الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي إقالة بار من رئاسة الشاباك، لكن المحكمة العليا أمرت بتجميد الإقالة لحين نظرها في التماسات المعارضة ضدها.

وأمس الاثنين، قدّم بار إفادته إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، للرد على قرار الحكومة بإقالته.