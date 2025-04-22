سرايا القدس تناشد الحكومة السورية الإفراج عن اثنين من قيادييها

ناشدت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، الحكومة السورية الإفراج عن اثنين من قيادي التنظيم الذين اعتقلتهم الحكومة السورية قبل أيام، وفقا لبيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه.

ووفقا للبيان فإنه لليوم الخامس لا تزال الحكومة السورية تعتقل اثنين من قادة سرايا القدس وهم "مسؤول الساحة السورية خالد خالد"، و"مسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري".

وقالت إن اعتقالهما تم "دون توضيح عن أسباب الاعتقال وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوة لطالما كانت أرضهم حاضنة للمخلصين والأحرار".

وأعربت سرايا القدس عن أملها في أن تثبت الحكومة السورية بأنها "أهلا للنخوة العربية" بالإفراج عن القياديين، مؤكدة دورهما في العمل الإنساني لدعم الشعب الفلسطيني خلال الأزمات التي مرت بها سوريا.

كما أكدت في البيان أن بندقيتها "لم تتوجه منذ انطلاقتها إلا لصدور العدو، ولم تنحرف يوما عن الهدف الأساسي والذي هو التراب الفلسطيني الكامل".