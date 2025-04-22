ستارمر يرحب بتعريف القضاء للمرأة بأنها أنثى بالغة

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بحكم المحكمة العليا البريطانية الأخير بشأن تعريف "المرأة"، قائلا إن المرأة هي "أنثى بالغة".

وقال ستارمر في أول تعليق علني له منذ قرار القضاة في 16 أبريل/نيسان الجاري إنه "مسرور للغاية" بالوضوح الذي يوفره حكم المحكمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وعندما طلب من ستارمر -الذي سبق أن صرح بأن "المتحولات جنسيا هن نساء"- أن يكرر هذا التصريح قال بدلا من ذلك "أعتقد أن المحكمة العليا أجابت عن هذا السؤال".

وقال ستارمر لقناة "آي تي في ويست كانتري" ردا على سؤال عما إذا كان هذا يعني أنه لا يعتقد أن المرأة المتحولة جنسيا تعد امرأة، إن المرأة هي أنثى بالغة، وقد أوضحت المحكمة ذلك تماما.

وأضاف ستارمر "في الواقع، أرحب بالحكم لأنني أعتقد أنه يوفر وضوحا حقيقيا، فهو يسمح لأولئك الذين يتعين عليهم وضع إرشادات بأن يكونوا واضحين تماما بشأن ما يجب أن تقوله هذه الإرشادات".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني "لذلك أعتقد أن من المهم أن نرى الحكم على ما هو عليه، إنه خطوة إيجابية مرحب بها، إنه وضوح حقيقي في مجال كنا بحاجة إلى توضيحه، ويسعدني أنه تحقق".

وكانت المحكمة العليا البريطانية أكدت في حكم طال انتظاره أن مصطلحي "امرأة" و"نوع" في قانون المساواة لعام 2010 "يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".