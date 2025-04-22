رئيس وزراء الهند يبدأ زيارة رسمية للسعودية

بدأ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، زيارة هي الثالثة له إلى السعودية، لبحث تعزيز العلاقات وعقد مجلس الشراكة الإستراتيجي بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بوصول رئيس وزراء الهند إلى جدة والوفد المرافق له، في زيارة دولة للمملكة تستغرق يومين.

وكان في استقبال مودي بمطار الملك عبد العزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، ووزير التجارة ماجد القصبي.

ومن المقرر أن يناقش مودي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الطاقة، وتشهد الزيارة انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة الإستراتيجي بين البلدين، بعد أن استضافت نيودلهي الاجتماع الأول في سبتمبر/أيلول 2023، خلال زيارة لولي العهد السعودي.

وبدأت العلاقات بين الدولتين على المستوى القنصلي عام 1947، حينما عُين قنصل عام للمملكة في مومباي، وفي 1955 ارتفع مستوى التمثيل إلى سفارة.

وتشكّل الجالية الهندية في المملكة أكبر الجاليات الأجنبية بنحو 3.6 ملايين مقيم، تتوزع أعمالها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبناء.