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حاملة طائرات بريطانية تقود قوة هجومية دولية بالمحيطين الهندي والهادي

LIVERPOOL, ENGLAND - DECEMBER 02: Royal Navy aircraft carrier HMS Prince of Wales berths at Liverpool's cruise terminal after arriving yesterday for a seven day stay. December 02, 2024 in Liverpool, England. The aircraft carrier, which has a regular crew of 700 sailors, or 1,600 when carrying aircraft, has docked in its affiliated city for the first time in four years. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images)
حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برينس أوف ويلز" (غيتي)
22/4/2025

تبحر حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس برينس أوف ويلز" -وهي السفينة الرئيسية في الأسطول الملكي البريطاني- إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، على رأس مجموعة هجومية بحرية متعددة الجنسيات.

وستقود حاملة الطائرات -التي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار- سفنا حربية من المملكة المتحدة والنرويج وكندا في مهمة تستغرق 8 أشهر، تشمل تدريبات وعمليات وزيارات مشتركة مع 40 دولة عبر البحر المتوسط والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا واليابان وأستراليا.

ومن المتوقع أن يحتشد آلاف من الأسر والمؤيدين قرب ميناء بورتسموث اليوم الثلاثاء لتوديع السفينة الحربية التي تزن 65 ألف طن، والتي سترافقها المدمرة "إتش إم إس دونتلس" من القاعدة البحرية.

وسينضم إليهم لاحقا سفينتان نرويجيتان، بالإضافة إلى فرقاطات بريطانية وكندية تنطلق من ميناء بليموث.

وستستكمل المجموعة البحرية الهجومية "سي إس جي" بسفينة الدعم "آر إف إيه تايدسبرينغ" التابعة للبحرية الملكية، كما ستنضم لاحقا سفن ودول أخرى خلال العملية التي تعرف باسم "عملية هايماست".

كما ستلتحق بالحاملة 18 طائرة مقاتلة بريطانية من طراز "إف-35 بي" في الأيام التي تلي الانطلاق، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 24 طائرة خلال فترة المهمة.

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وستنضم أيضا عدة مروحيات وطائرات مسيرة إلى التشكيل البحري.

المصدر : الألمانية

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