ترامب يتصل بنتنياهو ويؤكد الوقوف معه في كل القضايا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تحدث، اليوم، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد وقوفه إلى جانبه في كل القضايا.

وأشار ترامب -في حسابه على منصة تروث سوشيال- إلى أنه بحث مع نتنياهو العديد من المواضيع بما في ذلك التجارة وإيران وغيرها، وأكد أن الاتصال مع نتنياهو كان جيدا للغاية، وأنهما متفقان بشأن جميع القضايا.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الرئيس ترامب تحدث مع نتنياهو ولم يذكر قضية "المختطفين".

فيما نقل مراسل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن ترامب تحدث مع نتنياهو عبر الهاتف وإحدى القضايا التي نُوقشت كانت صفقة الرهائن.

ويأتي ذلك تزامنا مع جلسة متوقعة، مساء اليوم، للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، وهي جلسة وُصفت بالحاسمة لبحث سُبل زيادة الضغط على حركة حماس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ الاجتماع يأتي في ظل تعثّر المفاوضات مع حماس حول صفقة التبادل، ووسط تباين في مواقف الوزراء بين الضغط التدريجي والتصعيد الشامل.

ويتزامن هذا الاتصال مع زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى واشنطن.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -في تصريحات للجزيرة خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو– إن السلوك الإسرائيلي في الفترة الماضية يظهر أنها لا تهتم بصفقة.

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وتابع أنه وجد انفتاحا خلال النقاش مع وزير الخارجية الأميركي بشأن سوريا، وأكد أن من المهم جدا رفع العقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل.

وعُقد اللقاء في مقر الخارجية الأميركية في ظل مساعٍ لإعادة إرساء هدنة في غزة، بعد أن رفضت إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستأنفت الهجمات على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي، وفي ظل محادثات إيرانية أميركية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.