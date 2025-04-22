بوتين وسلطان عُمان يبحثان بموسكو ملفي غزة والنووي الإيراني

أعلن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد المحادثات النووية الإيرانية خلال لقائهما في موسكو.

كما أعرب زعيما البلدين عن قلقهما إزاء الوضع في قطاع غزة وطالبا بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.

ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله "نعم"، ردا على سؤال إذا تم بحث الملف خلال الاجتماع. كما قال -وفق الوكالة- "ناقشنا ما أحرزته المفاوضات بين الممثلين الإيرانيين والأميركيين من تقدم".

وأضاف "سنرى ماذا ستكون النتائج.. نُبقي على اتصال وثيق مع الإيرانيين.. وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بن طارق والرئيس الروسي شهدا أيضا التوقيع على اتفاقية وبروتوكول و9 مذكرات تفاهم بقصر الكرملين بالعاصمة الروسية.

وتقوم عُمان بوساطة بين إيران والولايات المتحدة مع سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق يحد من برنامج طهران النووي، الذي ترى واشنطن أنه مخصص لتطوير سلاح نووي.

وهدد ترامب بقصف إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فيما تنفي طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي.

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ووقعت روسيا معاهدة شراكة إستراتيجية مع إيران في يناير/كانون الثاني، وتسعى أيضا إلى تحسين العلاقات مع إدارة ترامب.

كما لعبت دورا في المحادثات النووية مع إيران، وكانت أحد الأطراف الموقعة على اتفاق نووي سابق انسحب منه ترامب عام 2018 خلال ولايته الأولى.