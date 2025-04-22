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انطلاق التصويت المبكر في انتخابات أستراليا العامة

MELBOURNE, AUSTRALIA - APRIL 22: A placard of Prime Minister of Australia Anthony Albanese is posted outside an early voting centre in the suburb of Oakleigh in the federal seat of Hotham as people line up to cast their vote ahead of the Australian Federal Election on April 22, 2025 in Melbourne, Australia. ​Early voting opened Monday, allowing Australians to cast their ballots before the May 3 federal election. The practice has become increasingly popular, with up to half of voters expected to vote early this year, reflecting a long-term shift toward pre-poll participation. (Photo by Asanka Ratnayake/Getty Images)
لافتة لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز خارج مركز اقتراع مبكر في ضاحية أوكلي بملبورن (غيتي إيميجز)
22/4/2025

بدأ الأستراليون اليوم الثلاثاء التصويت المبكر في الانتخابات العامة، في وقت طغت فيه وفاة البابا فرانشيسكو على أجواء الحملات الانتخابية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين الذين لن يتمكنوا من التصويت في الثالث من مايو/أيار، لأسباب مختلفة، إذ من المتوقع أن يدلي نحو نصف الناخبين بأصواتهم قبل يوم الانتخابات.

وألغى كل من رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز وزعيم المعارضة بيتر داتون فعالياتهم الانتخابية المقررة لليوم الثلاثاء احتراما للبابا الراحل.

ونكست الأعلام على المباني الحكومية في جميع أنحاء البلاد، حيث أظهر تعداد سكاني عام 2021 أن 20% من السكان كاثوليك.

قداس لتكريم البابا

وكان ألبانيز قد تربى على الكاثوليكية، لكنه اختار عند تنصيبه رئيسا للوزراء في عام 2022 أن يقسم بالصيغة المدنية العلمانية بدلا من أداء اليمين على الإنجيل.

وحضر ألبانيز قداسا تكريميا للبابا صباح الثلاثاء في كاتدرائية سانت باتريك بمدينة ملبورن، وقال للصحفيين "أحاول ألا أتحدث عن إيماني علنا"، مضيفا "في مثل هذه الأوقات، يعتمد الناس على ما يشكل هويتهم، وبالنسبة لي، الكاثوليكية هي جزء من كياني".

وسيلتقي ألبانيز وخصمه داتون، زعيم الحزب الليبرالي المحافظ، مساء اليوم الثلاثاء في سيدني للمشاركة في ثالث مناظرة تلفزيونية ضمن الحملة الانتخابية، ومن المقرر أن تعقد مناظرة رابعة يوم الأحد المقبل.

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ويعتبر التصويت في الانتخابات الأسترالية إلزاميا منذ عام 1924، حيث تُفرض غرامة إدارية تبلغ نحو 20 دولارا على الناخبين الذين لا يُدلون بأصواتهم، وتتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 90% باستمرار.

المصدر : وكالات

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