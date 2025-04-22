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الهجرة الأميركية ترفض السماح لمحمود خليل بالخروج مؤقتا لرؤية مولوده الأول

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 12: Demonstrators gather in Times Square in solidarity and to demand the release of detained Columbia University graduate student Mahmoud Khalil on April 12, 2025 in New York City. An immigration judge ruled that Columbia University graduate student Mahmoud Khalil can be deported as a national security risk, based on the government's argument that his participation in pro-Palestinian demonstrations posed "potentially serious foreign policy consequences. David Dee Delgado/Getty Images/AFP (Photo by David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
الطالب والناشط الفلسطيني محمود خليل معتقل منذ أكثر من شهر في سجن بلويزيانا (الفرنسية)
22/4/2025-|آخر تحديث: 22/4/202512:01 ص (توقيت مكة)

أنجبت زوجة الناشط الفلسطيني المعتقل لدى دائرة الهجرة الأميركية، محمود خليل، ابنهما الأول، يوم الاثنين، بينما لا يزال زوجها خلف القضبان، بعد أن رفضت سلطات الهجرة السماح له مؤقتا بالخروج لحضور ولادة ابنه.

وقالت الزوجة نور عبد الله في بيان، إن عدم السماح لزوجها بحرية مؤقتة لحضور الولادة قرار متعمد من إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لجعلها وزوجها محمود خليل وابنهما يعانون.

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وأضافت أن زوجها معتقل ظلماً في مكان يبعد عن ابنه بأكثر من 1600 كلم، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب بسرقة لحظات ثمينة من حياة العائلة، وفق تعبيرها.

وأضافت نور عبد الله -التي أنجبت مولودها الأول أمس الاثنين، في مستشفى بمدينة نيويورك- أن إدارة ترامب تسعى إلى إسكات زوجها بسبب دعمه حرية فلسطين.

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ويصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل منذ أكثر من شهر من المبنى السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا، وهو يحمل البطاقة الخضراء ويقيم في الولايات المتحدة قانونيا.

ويعتبر الطالب محمود خليل ناشطا بارزا في قيادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، وأشعل اعتقاله موجة غضب واسعة بين طلبة الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة، وخرجت مظاهرات عدة تطالب السلطات الأميركية بالإفراج عنه.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 12: Demonstrators gather in Columbus Circle in solidarity and to demand the release of detained Columbia University graduate student Mahmoud Khalil on April 12, 2025 in New York City. An immigration judge ruled that Columbia University graduate student Mahmoud Khalil can be deported as a national security risk, based on the government's argument that his participation in pro-Palestinian demonstrations posed "potentially serious foreign policy consequences. David Dee Delgado/Getty Images/AFP (Photo by David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مظاهرات حاشدة في نيويورك في هذا الشهر للمطالبة بالإفراج عن محمود خليل (الفرنسية)

والجمعة الماضية أصدرت قاضية هجرة أميركية قرارا يسمح للسلطات ترحيل خليل رغم إقامته القانونية في الولايات المتحدة، ورغم مطالبة محاميه بالإفراج الفوري عنه، معتبرين أن اعتقاله يُعد انتهاكا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.

ويعتبر قرار المحكمة فوزا لإدارة ترامب في اختبار تاريخي لحقوق المهاجرين، على خلاف الدستور الأميركي الذي ينص على حق المواطنين والمقيمين بالولايات المتحدة في حرية إبداء الرأي.

وتجادل إدارة ترامب اعتمادا على قانون فدرالي غامض يعود لعام 1952 يسمى قانون الهجرة والجنسية، وينص على أن المهاجرين يُرحلون "إذا كانت لدى وزير الخارجية أسباب معقولة بالاعتقاد أن وجود الأجنبي أو أنشطته في الولايات المتحدة ستكون له عواقب سلبية خطِرة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

المصدر : أكسيوس + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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