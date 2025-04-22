الفاتيكان يكشف وصية البابا فرانشيسكو وسبب وفاته

أعلن الفاتيكان أن سبب وفاة البابا فرانشيسكو هو إصابته بجلطة دماغية تلتها غيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، في حين قال إن وصيته تضمنت مكان دفنه.

وأمس الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرانشيسكو عن عمر ناهز 88 عاما، بعد تدهور حالته الصحية منذ 18 فبراير/شباط الماضي.

وحسب تقرير الوفاة الصادر عن مدير وحدة الصحة والنظافة في الفاتيكان، أندريا أركانجيلي، فإن البابا كان يعاني من مشاكل صحية سابقة ساهمت في تدهور حالته، من بينها فشل تنفسي حاد، والتهاب رئوي مزدوج متعدد الميكروبات، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري.

وأضاف التقرير أن سبب وفاة البابا فرانشيسكو هو إصابته بجلطة دماغية، تلتها غيبوبة، ثم فشل في الدورة الدموية للقلب.

وصية البابا فرانشيسكو

وفي بيان آخر، أفاد الفاتيكان بأن البابا فرانشيسكو طلب في وصيته أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، وهي الكنيسة التي اعتاد زيارتها للدعاء بشكل خاص قبل كل رحلة خارجية وبعدها.

كما أوصى بأن يكون قبره "متواضعا، من دون أي زخرفة خاصة"، وأن يُكتفى بكتابة كلمة "فرانشيسكو" فقط عليه.

جنازة البابا

ووفقًا لقوانين الكنيسة الكاثوليكية، يجب أن تُقام جنازة البابا فرانشيسكو ما بين اليوم الرابع واليوم السادس بعد وفاته.

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وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تُقام مراسم التشييع ما بين يوم الجمعة 25 أبريل/نيسان الجاري ويوم الأحد 27 من الشهر ذاته.

كما تنص قواعد الكنيسة على أن يعقد مجمع الكرادلة أول جلسة له لانتخاب البابا الجديد بين اليوم الـ15 واليوم الـ20 بعد وفاة البابا، مما يعني أن ذلك سيتم ما بين يومي 6 و10 مايو/أيار المقبل.

والبابا فرانشيسكو هو أول بابا من أميركا اللاتينية ومن الرهبنة اليسوعية وُصف بتوجهه الإصلاحي والمعتدل.

ووُلد خورخي ماريو بيرغوليو -الذي أصبح اسمه البابا فرانشيسكو- يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 1936 في بوينس آيرس بالأرجنتين، لأبوين مهاجرين من إيطاليا.