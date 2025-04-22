إسرائيل تحذف تعزية في وفاة البابا فرانشيسكو

قالت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية حذفت تغريدات تضمنت تعزية في وفاة البابا فرانشيسكو، خوفا من ردود فعل غاضبة، وذلك بالنظر إلى علاقة تل أبيب المتوترة بالبابا الراحل الذي ندد مرارا بالحرب على غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن التغريدة "نُشرت خطأ"، وقال المسؤولون إن إسرائيل ردت على تصريحات البابا ضدها في حياته ولن ترد بعد وفاته.

وتضمنت المنشورات، التي وردت على الحسابات الرسمية للخارجية الإسرائيلية على منصة إكس، بصيغ مختلفة حول العالم، جملة "ارقد بسلام، البابا فرانسيس. لتكن ذكراه مباركة".

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه تم حذف التغريدات بعد ساعات من نشرها، وإصدار أمر بحذفها لجميع البعثات الإسرائيلية حول العالم.

ووفقا للصحف الإسرائيلية، طُلب من الدبلوماسيين إزالة أي منشور أو تغريدة حول الموضوع، دون تقديم تفسير.

صورة إسرائيل

وحذر سفراء إسرائيليون في مجموعات واتساب داخلية للخارجية الإسرائيلية من "ضرر جسيم لصورة إسرائيل"، خاصة أمام مئات الملايين من الكاثوليك حول العالم.

وقال أحدهم "نحن نحذف تغريدة بسيطة، بريئة، تعبّر عن تعازٍ أساسية، ومن الواضح للجميع أن السبب الوحيد هو انتقاد البابا لإسرائيل بسبب القتال في غزة".

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من جهتها، نقلت صحيفة معاريف عن السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا درور إيدار أن إسرائيل لا ينبغي لها أن تشارك في جنازة البابا فرنسيس إذا كانت لدينا كرامة وطنية.

وأدلى البابا فرانشيسكو بتصريحات عدة ندد فيها بالحرب على غزة، وقال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن الغارات الإسرائيلية على القطاع ليست حربا بل وحشية، كما وصف الوضع الإنساني هناك بالمخزي.