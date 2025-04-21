موسكو تدين غوغل لكشفه بيانات قتلى روس في حرب أوكرانيا

نقلت "وكالة تاس" الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن وثائق قضائية أن محكمة في موسكو أدانت شركة غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت" في اتهامات بالكشف عن بيانات شخصية لعسكريين روس لقوا حتفهم في أوكرانيا.

ووفقا للوكالة، فقد أفادت وثائق المحكمة بأنه تم الكشف في مقطع مصور، نُشر على موقع يوتيوب، عن معلومات عن خسائر روسيا من الجنود في أوكرانيا، بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية.

وأمرت روسيا منذ عدة سنوات منصات التكنولوجيا الأجنبية بإزالة المحتوى الذي تعتبره غير قانوني، وتعده "مزيفا" بشأن الحرب في أوكرانيا، وتفرض عليها غرامات صغيرة ولكنها مستمرة إذا لم تمتثل المنصات للأمر.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة غوغل في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها أداة تستخدمها الحكومة الأميركية، برئاسة الرئيس جو بايدن (آنذاك)، لتحقيق أهداف سياسية.