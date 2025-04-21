مؤتمر بإسطنبول يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإنساني

يُعقد في مدينة إسطنبول التركية يومي 23 و24 أبريل/نيسان الجاري مؤتمر دولي يناقش دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإنساني، تحت رعاية الحاضنة الإنسانية "ريفولف" ضمن مبادرتها السنوية "حوار 2025".

ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه، حيث يجمع خبراء ومتخصصين في الذكاء الاصطناعي والعمل الإنساني، لمناقشة سُبل توظيف التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة وتأثير المؤسسات الإنسانية.

وحول انطلاق التحضيرات للمؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لحاضنة "ريفولف" الدكتور مهند الفتياني إن المؤتمر يعد خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة إنسانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يطمح المنظمون إلى خلق بيئة حوارية تجمع نخبة من الخبراء في الذكاء الاصطناعي والعمل الإنساني، لاستكشاف سُبل توظيف هذه التقنيات بشكل فعّال وملموس.

ويهدف مؤتمر "حوار ريفولف 2025" إلى استعراض أحدث الابتكارات والتطبيقات الذكية التي تُسهم في تطوير العمليات الإنسانية، وتحسين آليات التخطيط والتوزيع، وتعزيز استجابة المؤسسات الإنسانية للتحديات المعاصرة.

كما سيتضمن المؤتمر معرضا مصاحبا يُتيح للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عرض حلولها ومنتجاتها أمام صُنّاع القرار في القطاع الإنساني، ما يفتح المجال أمام شراكات إستراتيجية وتعاون مستدام.

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ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من قادة المنظمات غير الربحية، وخبراء التكنولوجيا، ورواد الابتكار، وممثلي الجهات الداعمة، لمناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني، وأفضل السبل لضمان استخدامها بشكل أخلاقي وفعّال.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر مجموعة من القضايا والمحاور، أبرزها إطلالة مفاهيمية على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الإنساني، وتساؤل حول ما الذي تحتاجه المؤسسات الإنسانية من الذكاء الاصطناعي.

كما يبحث المؤتمر التحديات الأخلاقية والتقنية وأمن المعلومات في استخدامات الذكاء الاصطناعي، ودور الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة تحقيق أجندة التنمية المستدامة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات الإنسانية.